La comisión del examen a Maestro de Inglés asegura que el audio era adecuado y la prueba acorde con la convocatoria

La comisión organizadora del examen de la oposición a Maestro en la especialidad de Inglés ha asegurado que la calidad de audición en el ejercicio de listening era adecuada, el contenido era acorde con la convocatoria y subraya que el contenido del examen perseguía elegir a los "mejor capacitados" en esta lengua para ejercer la docencia.

Así lo detalla en un escrito el presidente de la comisión, al que ha tenido acceso Europa Press, en relación a la polémica generada ante informaciones difundidas en medios de comunicación respecto a las críticas de un millar de opositores y los sindicatos CCOO, UGT y CSIF por las características del examen e incidencias en la prueba listening.

En ese escrito, la comisión incide en que se ha difundido en prensa "inexactitudes" sobre el examen en la especialidad de la oposición a Maestro y, al respecto, detalla que el ejercicio "no se concibe como una prueba de nivel de uso de la lengua inglesa" sino como una serie de preguntas que versan sobre "contenidos léxicos, semánticos, morfológicos, fonéticos, sintácticos, metodológicos y pragmáticos" recogidos en el apartado séptimo de la resolución de la convocatoria.

"Es incorrecto por tanto, atribuir a la prueba de manera global, un nivel de destreza concreto, dado que el nivel de destreza es diferente para cada una de las preguntas planteadas", asevera el escrito.

No obstante, ve importante aclarar que cuando la Comunidad de Madrid habilita al profesorado para impartir en inglés la materia de la que es especialista le requiere un nivel C1 en sus pruebas de habilitación.

Por otra parte, incide el documento, para poder contratar a un profesor en centros concertados y privados, además del título de grado, con mención en Lengua Inglesa se requiere, al menos la acreditación de un nivel B2 por una entidad certificante de reconocido prestigio.

"El objetivo de este proceso es poder elegir a los mejores profesionales que van a asumir la docencia de la materia lengua extranjera inglés en los colegios, gran parte de ellos bilingües, de nuestra Comunidad. Es fundamental poder elegir a los mejor capacitados y aquellos que demuestren el mejor dominio de todas las destrezas lingüísticas necesarias para impartir clases en inglés de calidad para poder conseguir la encomienda de que nuestros alumnos comprendan y hablen la lengua inglesa", ahonda.

Al respecto, explica que el diseño de la prueba se encomienda a una Comisión de Selección que tiene como presidente en su tribunal número uno a un inspector de educación de la Comunidad de Madrid de la especialidad para "garantizar que el contenido de la prueba se adecúe a los requisitos de la Resolución de convocatoria".

Además, expone que las preguntas de la prueba presentan distintos grados de dificultad y entiende que es de nivel bajo "el tener que explicar el sistema monetario en el Reino Unido" (pregunta 5.2), proponer tres actividades basadas en el juego para planificar una visita al Museo Británico para conocer la 'Piedra Rosetta' (pregunta 3), identificar el error morfosintáctico de la expresión 'Me boyfriend and me kids' (pregunta 5.3), o encontrar en el texto vocablos como 'Libra esterlina', 'Penique' o 'Chelín' (pregunta 5.1).

Existen además preguntas de elección múltiple sobre vocabulario de dificultad intermedia a juicio de la comisión, tales como 'Cola del paro', 'Ser despedido' o 'Fluctuar'. Además, hay pruebas en las que el vocabulario es de nivel superior y se requiere la paráfrasis de frases con términos como 'Blame', 'Entitled' o 'Succeedded'.

Por otro lado, apunta a que otra de las polémicas, la transcripción fonética de varios vocablos, forma parte de los contenidos sobre los que versa el tema 9 que regula el temario de acceso.

También alude a la prueba de comprensión oral para detallar que está extraída de un programa de radio de la BBC en la que un hablante nativo explica, en la variante de inglés británico estándar, dirigiéndose a una audiencia no especializada, el origen de una de las "joyas" del museo Británico, la piedra Rosetta.

En este sentido, ha explicado la comisión que la audición que dura 4 minutos, "pudo ser escuchada por los opositores durante dos veces consecutivas".

Por otro lado, aclara que la grabación del fichero digital se llevó a cabo en la unidad de nuevas tecnologías de la Dirección General de Infraestructuras de la Consejería de Educación e Investigación.

"Allí se amplifica el volumen del archivo, evitando cualquier tipo de saturación o distorsión, lo cual se garantiza evitando que se produzcan recortes en los picos de la señal auditiva", expone el informe que adjunta unas imágenes extraídas del software específico utilizado donde se recoge que los picos máximos de audio "se mantienen sin saturación"

Finalmente, relata que la audición "fue probada en un aula de dimensiones superiores a aquellas en las que se realizó el examen dos días antes del ejercicio de la prueba y se comprobó la calidad más que aceptable de la señal".