El comité de huelga en AP pide retomar las negociaciones y Sanidad responderá en breve pero rechaza la intermediación

MADRID, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

El comité de huelga de médicos y pediatras de Atención Primaria ha registrado un escrito formal de petición para retomar las negociaciones con el Gobierno regional, paralizadas tras la séptima reunión que tuvo lugar el pasado 11, una solicitud a la que la Consejería de Sanidad responderá en breve pero rechazando la intermediación de profesionales que piden los huelguistas.

Los paros arrancaron el pasado 21 de noviembre, con una suspensión temporal entre el 22 de diciembre y el 12 de enero, y, aunque ambas partes hablan de mantener la mano tendida, cada una de ellas se mantiene enrocada en su postura.

Así, el sindicato Amyts, convocante de los paros, ha dado un paso este lunes al enviar una solicitud de reunión dirigida a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, y los consejeros de Economía y Hacienda, Javier Fernández-Lasquetty, y de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ante la falta de respuesta cuando arranca la séptima semana de paros para casi 5.000 profesionales.

El comité de huelga ha insistido en la propuesta de intermediación de tres profesionales de reconocido prestigio "ajenos al comité de huelga y a la Consejería" que lanzó en el séptimo encuentro entre ambas partes y sobre el proyecto piloto de control de la demanda anunciado

La secretaria general de Amyts, Ángela Hernández, que ha acudido a visitar a los médicos y pediatras encerrados en un local de la Asociación Vecinal de Manoteras desde hace casi una semana, ha insistido en la necesidad de respuesta a las cuestiones planteadas mientras la Atención Primaria "continúa desangrándose de profesionales" y eso supone un "problema asistencial muy grave".

"El consejero no va a aceptar ningún tipo de mediación. Esto deja muy claro quien no quiere resolver los problemas de la Atención Primaria y a quien no le importan los médicos y pediatras de este primer nivel asistencial", ha indicado.

INTERMEDIACIÓN DESCARTADA

Durante la inauguración este lunes de la Casa Avintia, en el barrio de Valdebebas de la capital, el consejero ha explicado que en breve se dará respuesta a la petición de reunión, que tendrá lugar en próximas fechas, pero ha insistido en que la intermediciación está descartada.

"Entendemos que en esta negociación que se está haciendo con el comité de huelga la Comunidad de Madrid ha sido muy clara y muy transparente en todas sus propuestas, que son de una magnitud que requiere lo que ha sido la petición de la huelga --tiempo por paciente y sistema de remuneración sobre exceso de pacientes-- pero el sindicato cuando vamos avanzando reclama la subida lineal de más de 470 euros que la Comunidad no contempla", ha explicado.

Tras recordar que el seguimiento en el turno de mañana de este martes "apenas llega al 3%" --2,98%, según las cifras oficiales facilitadas por la Consejería--, lo que debería hacer reflexionar a los huelguistas, el consejero ha insistido en la voluntad de llegar a llegar a un acuerdo aunque recordando que la Comunidad "no se ha levantado de la mesa en ningún momento, sino que ha sido el sindicato", que "no ha cedido en ninguna de sus peticiones".

Ante la denuncia de más de un millón de madrileños sin médico asignado, 200.000 menores de edad, el consejero ha recalcado que eso no significa que no estén recibiendo "asistencia sanitaria". En este punto, ha apuntado a una "falta de planificación" por parte del Ministerio de Sanidad.

En cuanto al proyecto piloto de un "sistema de agendas centralizadas" para garantizar que los médicos de familia tengan 10 minutos por paciente y un máximo de 35, mientras que en Pediatría serán 15 minutos y 25 pacientes, la Consejería de Sanidad todavía no se ha puesto en marcha.

En concreto, la previsión era que comenzara el día 11, aunque luego se retrasó al 19, en tres centros de salud con "problemas con la agenda" y se irá ampliando a otros centros. Este modelo plantea ofrecer 200 euros brutos para que un médico prolongue su jornada 4 horas y haga frente al "exceso" de pacientes.

MESA DE SANIDAD

En cualquier caso, desde el Gobierno de la Comunidad insisten en que se ha dado respuesta "a todas y cada una de las peticiones" que el sindicato convocante de la huelga de Atención Primaria (Amyts) planteó en un primer momento.

Según los datos del comité de huelga de los 300 médicos de familia y pediatras que acabaron en los últimos dos años solo 40 se han quedado. Así, critican que 280 egresados de la especialidad han rechazado en el último año contratos ofrecidos por la Conserjería. En este sentido, han recordado los acuerdos incumplidos de septiembre de 2020, según los cuales se acordó un incremento de la retribución de estos profesionales de 479 euros brutos mensuales, medida que cuantifican en 30 millones de euros.

Este miércoles hay convocada una reunión de la Mesa Sectorial de Sandiad (en la que está representada la Consejería y los sindicatos CC.OO., UGT, Amyts, Satse y CSIT Unión Profesional) en la que no está previsto que se trate la huelga y únicamente se abordaren cuestiones técnicas.

Por su parte, los médicos y pediatras de Atención Primaria volverán a salir a la calle el próximo miércoles, día 25, con una manifestación frente a la Consejería de Sanidad. En este caso, la manifestación, que tendrá lugar a las 10.30 horas frente al número 6 de la calle Sagasta, coincidirá además con una jornada de huelga de los trabajadores afectados por la reorganización de los servicios de urgencia extrahospitalaria de la Comunidad. Además, en el marco de las medidas de protesta de los casi 5.000 profesionales de ambas especialidades en huelga, los médicos y pediatras también protagonizan desde el pasado jueves un encierro en un local de la Asociación Vecinal Manoteras.