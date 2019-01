El comité negociador de los taxistas continúa reunido con la Consejería y la asamblea se reunirá esta noche

Publicado 25/01/2019 21:08:55 CET

Tachan de "insuficiente" el preacuerdo y creen que el modelo es "una burla"

MADRID, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

El comité negociador de la asamblea de taxistas en huelga continúa reunido con representantes de la Consejería de Transportes de la Comunidad de Madrid para estudiar el texto que ha acordado el Gobierno regional y el Ayuntamiento de la capital para regularizar los servicios de los vehículos de alquiler con conductor (VTC), y después acudirán a la asamblea en las inmediaciones de Ifema sobre las 21.30 y 22 horas, han informado fuentes del sector a Europa Press.

La Comunidad y el Ayuntamiento de la capital han acordado un borrador para regular las VTC, que entre otras medidas, incluye la sustitución de la precontratación temporal --solicitar el servicio con un tiempo de antelación--, por la espacial, que establece una distancia entre el vehículo que se pide y el cliente.

Primeramente, los taxistas se han reunido con el Ayuntamiento de Madrid y la delegada de Movilidad y Medio Ambiente, Inés Sabanés, ha asegurado que este colectivo les ha trasladado que "les parece que hay que negociar y que es insuficiente en cualquier caso" lo que han acordado con la Comunidad.

El portavoz de Élite Taxi, Guillermo Martínez, ha señalado que están ultimando los detalles pero que el sector del taxi no está de acuerdo con el proyecto de ley y con el contenido que ha acordado la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la capital. "No nos gusta este tipo de contratación, lo vemos insuficiente totalmente. Esa propuesta no es suficiente", ha aseverado.

Por su parte, un portavoz de la Federación Profesional del Taxi, José Miguel Fúñez, ha tachado de "totalmente insuficiente" el borrador de acuerdo alcanzado entre el Ayuntamiento y la Comunidad y una "burla" si es tal y como lo están publicando diferentes medios de comunicación. "Nos parece insuficiente a priori", ha sostenido.