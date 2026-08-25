Comunidad advierte de la "crítica" situación sanitaria en Ceuta y denuncia ausencia de "datos fiables" para vacunación

La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, ha advertido este martes que la situación sanitaria en Ceuta es "crítica" tras la "invasión" en la ciudad autónoma con la entrada ilegal de miles de personas desde Marruecos y ha alertado de la ausencia de "datos fiables" para garantizar una adecuada trazabilidad de la vacunación.

En declaraciones a los medios desde San Sebastián de los Reyes, la máxima responsable de la Sanidad madrileña ha recalcado que la Comunidad ayudará a Ceuta con la vacunación, aunque ha incidido en que las competencias son del Ministerio, tras el acuerdo de la Comisión de Salud Pública (CSP) para el envío de hasta 45.000 dosis, de las que 15.000 serán de triple vírica y 10.000 de difteria-tétanos, 10.000 de varicela y 10.000 de polio.

"En el día de ayer no había datos fiables para poder hacer una buena trazabilidad y una buena distribución de esas vacunas, que desde luego no son caramelos y no se pueden repartir como los caramelos", ha advertido la consejera madrileña, que ha reclamado al Gobierno "transparencia y coordinación".

"Queremos saber cuántas personas han entrado y a cuántas personas hay que vacunar", ha remarcado Matute, que ha recalcado que a nivel epidemiológico "el dato es fundamental" y las cifras que se están dando desde el Gobierno central "no" les "cuadran".

Tras insistir en la falta de planificación por parte del Ministerio, que tras tres semanas se ha dado cuenta de la necesidad de vacunación en Ceuta, la máxima responsable de la Sanidad madrileña ha tildado de "crítica" la situación sanitaria en la ciudad autónoma y ha trasladado su apoyo a unos profesionales sanitarios que están trabajando en el lugar "sin los medios adecuados".

"Lo que me pregunto es qué es lo que tiene que ocultar el Gobierno para que esté arrodillado ante Marruecos", ha reflexionado la consejera madrileña, quien ha remarcado "que no haya ninguna declaración diciendo que Ceuta y Melilla es España", algo que para ella "es algo que me llama poderosamente la atención".

En esta línea, ha censurado a un Ejecutivo central que "ha estado de vacaciones" mientras se producía esta "invasión" de Ceuta y que, además, se ha centrado en "generar polémicas y desviar la atención de lo importante". "La ministra, lo que está haciendo, como otros ministros, es utilizar su puesto de poder como plataforma política y para medrar ellos a otros puestos y eso no lo vamos a consentir", ha indicado Matute, que ha insistido en que las competencias sanitarias en Ceuta son del Ministerio.