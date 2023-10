La Comunidad afea al Gobierno "no dar la cara ni soluciones" ante la avería de Renfe y pide más inversiones en Madrid

MADRID, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, Jorge Rodrigo, ha reprochado este sábado al Gobierno de la Nación que "no haya dado la cara ante esta situación ni haya ofrecido explicaciones ni soluciones a los afectados" por las averías que dejaron ayer sin servicio a los usuarios de trenes de alta velocidad que enlazan Madrid y la Comunidad Valenciana, y que afectaron a más de 7.000 personas.

"Mientras que ocurren este tipo de averías y los ciudadanos se encuentran tirados más de 22 horas en la calle y durmiendo en las estaciones de Atocha y Chamartín, ningún representante del Gobierno ni del Ministerio ni de Adif dan la cara para contar cuál ha sido el problema y las alternativas y soluciones que ofrecen a estos ciudadanos", ha indicado esta mañana en declaraciones a los medios.

Según ha indicado el titular regional de Transportes, estas averías han tenido lugar durante uno de los puentos más importantes que celebramos a lo largo del año, es decir, el Puente del Pilar. "Cientos de madrileños no han tenido la oportunidad de desplazarse a otros destinos que querían pasar unos días de descanso con sus familias, incluso muchos ciudadanos que venían a pasar unos días a nuestra región a hacer turismo no han podido conseguirlo. Creemos que es algo que se debe de solventar urgentemente", ha señalado.

Además, Rodrigo ha recordado que tuvo lugar la misma avería en la misma red ferroviaria el pasado 23 de julio cuando se estaban celebrando las elecciones generales al Gobierno de España, "donde muchos ciudadanos, cerca de 14.000 ciudadanos, se vieron afectados, incluso muchos de ellos no tuvieron la oportunidad de ejercer su derecho al voto".

"Prácticamente todos los días en la red ferroviaria de Cercanías de Madrid hay incidencias y no podemos seguir así. En lo que llevamos de año, desde enero hasta el día de hoy, llevamos cerca de 600 incidencias en las Cercanías de Madrid", ha añadido.

MÁS INVERSIONES

El consejero ha indicado que desde el Ejecutivo nacional no se han puesto en contacto con ellos ni les han solicitado ayuda, "y lo único que han hecho es abrir las estaciones de Chamartín y Atocha para dejarles dormir allí, sin darles ninguna solución habitacional".

Por todo ello, ha reclamado más inversiones en esta red ferroviaria y en la Comunidad de Madrid, destacando que en la región "existe un problema serio con Cercanías Madrid".

"No podemos continuar así. Queremos inversiones y queremos que el Gobierno de España realice esas inversiones cuanto antes. No dan la cara, miran hacia otro lado y no dan ningún tipo de explicación. Sabemos que el Gobierno de Pedro Sánchez está dedicado a otras cosas, como afirmar los pactos de la ignominia con aquellos que quieren romper España, como es el caso de Puigdemont o de Otegi", ha apostillado.

Rodrigo ha señalado que desde la Comunidad de Madrid "van a seguir trabajando y vamos a seguir pidiéndole al Gobierno de España que realice inversiones en el transporte y que realice inversiones en el transporte ferroviario que afecta a todos los madrileños". Tenemos un problema serio y queremos solucionarlo. Queremos transparencia y saber qué inversión se va a realizar", ha subrayado.

En este sentido, el consejero ha anunciado que el Ejecutivo regional va a solicitar al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana la convocatoria de la Comisión de Seguimiento del Plan Integral de Mejoras de Servicios de Cercanías Madrid.