La Comunidad afea que se negara a Madrid la sede de la Agencia Espacial: "Revela una especie de odio a los madrileños"

MADRID, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente regional y consejero de Educación y Universidades de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio, ha reconocido este viernes que no todos los órganos pueden afincarse en Madrid pero ha afeado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una concurrencia, negara públicamente a Madrid la Agencia Espacial Española.

"Entendemos que no todo tiene que estar en la Comunidad. Es evidente que si se crean nuevos órganos pueden estar en Madrid y otras regiones. Lo que no puede suceder es que en un proceso que se supone era de concurrencia competencial entre las comunidades, vaya el presidente a un acto y diga que en Madrid no va a estar, porque recela una especie de odio hacia los madrileños", ha lamentado Ossorio en declaraciones a los periodistas tras visitar el CEIP Martínez Montañés.

Ahora, según ha indicado el consejero, el Gobierno de la Nación y la Comunidad están trabajando en un centro de neurociencia para la Comunidad después de una concurrencia de las comunidades. La Comunidad "ha ganado ese concurso" y ha incidido en que les gustaría que feura en todos los casos. A su juicio, no puede ser que el presidente haga esas declaraciones cuando la Comunidad reúne el 90% de las perspectivas.