Enrique López afea las palabras de Morant sobre la descentralización del Estado: "Es una política contra Madrid"

MADRID, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, Enrique López, ha criticado hoy las palabras de la ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, acerca de que la región está "aprovechándose" de las inversiones de otras instituciones, y ha asegurado que el Gobierno central está haciendo "una política contra Madrid".

"Yo creo que la ministra desconoce el concepto de descentralizar el Estado. De lo que están hablando es de descentralizar organismos y de llevarlos a diferentes partes de España que no sea Madrid, y esto como principio general puede ser perfectamente asumible, siempre que no sea una política contra Madrid", ha trasladado el consejero en su asistencia al dispositivo de seguridad organizado para las fiestas patronales de Colmenar Viejo.

En este sentido, López ha aseverado que esa descentralización "no se está llevando" para favorecer a otras comunidades autónomas, sino que lo que está haciendo el Gobierno "es una política contra Madrid" para, según él, "castigar a los madrileños" porque "son los responsables que marcaron el inicio del cambio de ciclo electoral que se está produciendo en España".

"Ese cambio va a determinar que, afortunadamente, el presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, abandone el Gobierno cuanto antes y sea sustituido por una opción seria y responsable, como la es el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo", ha añadido.

Asimismo, el titular regional de Interior ha subrayado que la actual izquierda española "no ha madurado" y que "no respeta" a su adversario político. "Lo ve como un enemigo al que destruir. En democracia, lo que hay que haces es ganar, no destruir y la izquierda siempre quiere destruir a su adversario", ha resaltado.

LA REGIÓN ESTÁ "APROVECHÁNDOSE" DE LAS INVERSIONES

La ministra de Ciencia recordó ayer a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, que "España tiene potencialidades en todos los territorios" y ha cuestionado el esfuerzo inversor del Gobierno madrileño en ciencia frente al de otras comunidades autónomas.

"Es cierto que la Comunidad de Madrid es la primera en inversión por habitante en ciencia por parte de las administraciones públicas, y es cierto que es la segunda si sumamos la iniciativa privada, pero cuando dejamos sola la partida presupuestaria es la tercera en la cola", ha indicado Morant.

Por ello, la titular de Ciencia entiende que la Comunidad de Madrid está "aprovechándose" de las inversiones de otras instituciones y "ese aprovechamiento también lo merecen otros territorios". La ministra ha puesto como ejemplo a La Rioja, con una inversión en ciencia de "3,3% frente al 0,64 que aporta Madrid".