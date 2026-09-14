La Comunidad afirma que Madrid "se merece" unos Juegos Olímpicos, pero ve "imposible" plantearlos con el actual Gobierno

Archivo - En consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano De Paco Serrano, durante la presentación de Radar Madrid - COMUNIDAD DE MADRID - Archivo

MADRID 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, Mariano de Paco, ha defendido que la capital "se merece" unos Juegos Olímpicos, aunque ha considerado que resulta "imposible" comenzar a trabajar en una candidatura mientras el Gobierno central no esté dispuesto a "pensar" en la región.

"Madrid se merece unos Juegos Olímpicos", ha afirmado De Paco en una entrevista en 'Telemadrid', recogida por Europa Press, en la que ha advertido de que no es posible "ni siquiera" empezar a plantearlo mientras el Ejecutivo central no "esté dispuesto" a una coordinación institucional.

El consejero ha puesto como ejemplo la actitud de "cortapisa" que, a su juicio, ha mantenido el Gobierno de España en el proceso previo del Mundial de fútbol de 2030. De Paco ha señalado que el Ejecutivo solo se sumó al proyecto cuando ya se había confirmado la celebración del campeonato.

"Antes solo fueron problemas y la creación de muros para ese grandísimo evento", ha aseverado el consejero, quien ha insistido en que la colaboración entre administraciones sería imprescindible para que Madrid pudiera optar nuevamente a organizar unos Juegos Olímpicos.

Por su parte, el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, ha asegurado que hay interés del Comité Olímpico Internacional (COI) para que se celebren los Juegos Olímpicos en la capital.

"Estoy seguro de que Madrid es una sede natural para los Juegos Olímpicos y de que el COI está casi más interesado que Madrid en poder venir aquí a hacer los Juegos", ha manifestado durante un desayuno informativo organizado por el Club Siglo XXI, donde ha afirmado que Madrid "está preparada" para acoger "esa aventura", solo con el "consenso y el acuerdo institucional".