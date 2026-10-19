Comunidad alerta que siguen "orines y defecaciones" en pozos de ventilación de Metro y no descarta nuevo cierre en Sol

La Comunidad de Madrid ordena el cierre de la estación de metro de Sol para realizar "trabajos de limpieza urgentes" por la acampada- Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, Jorge Rodrigo, ha alertado este lunes que continúan los "orines y defecaciones" en pozos de ventilación de Metro en la zona de Sol y ha advertido que no se descarta, por tanto, nuevos cierres en esta estación céntrica del suburbano.

En declaraciones a los medios tras visitar las obras en la carretera M-305, que conecta Aranjuez y Seseña (Toledo), el máximo responsable en materia de Transportes en la región ha explicado que, aunque a día de hoy y tras las labores de limpieza llevadas a cabo los pozos de ventilación de la estación "están cumpliendo con la normativa" los congregados en la acampada "han utilizado y están tapando" esos pozos.

"Se están volviendo a producir orines y defecaciones directamente en esos pozos de ventilación", ha denunciado el consejero, que, en este sentido, ha apuntado que si los análisis de laboratorio vuelven a mostrar "altos índices de amoníaco", como los registrados el pasado fin de semana, se volverá a cerrar la estación "por seguridad de los trabajadores" de la compañía del suburbano.

En esta línea, ha insistido en que se puede tener "una acampada ilegal" y "no higiénica" en una de las mayores plazas de la capital y reclamado nuevamente a la Delegación del Gobierno su desmantelamiento.

"ES UNA CUESTIÓN DE EDUCACIÓN"

Los madrileños, ha remarcado, "no tienen por qué consentir que una serie de señores estén allí defecando o haciendo sus necesidades todos los días o por la noche en la puerta de Metro". "Yo creo que también es una cuestión de educación", ha apostillado.

Según ha denunciado, "la conserva, la mantiene y la permite el delegado del Gobierno 'sanchista'", Francisco Martín, al que ha vuelto a reclamar su desmantelamiento. Al hilo, ha remarcado que se está perjudicando al comercio cercano, "a los madrileños que no podemos andar libremente por esa plaza" y al propio servicio de Metro, con peligro para una actuación también en caso de emergencia.

"Las propias columnas secas de agua contra incendios que hay instaladas en la propia superficie, en la vía pública de la plaza, ahora mismo están siendo ocupadas por los acampados, ocupadas por tiendas de campaña, y los pozos de ventilación que limpiamos vuelven a estar otra vez ocupadas por estas tiendas de campaña. Por lo tanto, si ocurre algo, la responsabilidad máxima la va a tener el delegado del Gobierno", ha dicho.

En la misma línea, ha censurado al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, por sus críticas ante el cierre de 34 horas de la estación de Metro, un tiempo durante el que sí estuvo abierta la entrada de Cercanías al considerar que se daban las condiciones de salubridad necesarias.

Así, ha tildado de "impresionante" que al ministro le preocupe más este cierre "por un tema de seguridad" que las más de 2.000 incidencias registradas en la red de Cercanías de Madrid en lo que va de año o por las familias de las 46 víctimas del accidente ferroviario de Adamuz.