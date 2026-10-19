Óscar López pone el cierre de la estación de Sol como ejemplo de que el Gobierno de Ayuso va "contra los madrileños"

La portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Mar Espinar, y el secretario general del PSOE-M y ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, durante un desayuno informativo de Fórum Europa, en el Real Casino Gran Círculo - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, también secretario general de PSOE-M, ha afirmado del Gobierno que preside Isabel Díaz Ayuso que es "famoso por ir contra los madrileños" al cerrar la estación de Metro de Sol, por ejemplo.

Acompañando a la portavoz socialista en la Asamblea, Mar Espinar, en el desayuno informativo de Fórum Europa, López ha sido preguntado por las acusaciones de instrumentalización que sindicatos de Metro han lanzado contra el Gobierno autonómico, para sentenciar que "es una más de todas las cosas que ha hecho Ayuso contra los manifestantes de Sol que, al fin y al cabo, lo que quieren es un mundo más justo". También ha trasladado su "respeto hacia esa manifestación".

"El Gobierno de la Comunidad de Madrid es famoso por ir en contra de los madrileños y de las manifestaciones de los madrileños. Recuerdo que cuando los madrileños se manifestaron en contra del genocidio en Gaza les llamaron 'gentuza... ¿Qué se puede esperar de un gobierno que no respeta las calles y lo que piensa la gente?", se ha preguntado.

En cuanto a la imposibilidad de una reunión entre la consejera de Educación, Mercedes Zarzalejo, López ha señalado que es una situación que demuestra "el desprecio por parte del gobierno de la Comunidad de Madrid", tras mostrar "todo el apoyo a la comunidad educativa madrileña y a todos aquellos que están defendiendo la educación pública porque es el futuro de todos".