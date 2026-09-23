La Comunidad amplía dos años el asesoramiento a jueces y familias en procesos judiciales por drogodependencia

Archivo - El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno - COMUNIDAD DE MADRID - Archivo

MADRID 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha prorrogado dos años más el convenio con el Ayuntamiento de la capital para prestar asesoramiento especializado y no vinculante a jueces, así como orientación a drogodependientes inmersos en procesos judiciales y a sus familias.

Así lo ha comunicado este miércoles el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, en rueda de prensa al término del Consejo de Gobierno, donde ha precisado que este acuerdo irá acompañado de una inversión de más de 600.000 euros para financiar el servicio durante 2027 y 2028.

Este programa se desarrolla desde 2025 en el Tribunal de Instancia de Plaza de Castilla y tiene el objetivo de ayudar a los usuarios a comprender su situación procesal relacionada con el consumo de estupefacientes y las consecuencias legales que acarrea.

El actual convenio estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2026 y, en base a los "buenos resultados", el Gobierno madrileño ha decidido, junto al Ayuntamiento de la capital, prolongarlo hasta finales del próximo 2028.

Esta colaboración busca "mejorar la coordinación" entre la Justicia y las redes especializadas en adicciones, así como "facilitar el acceso al tratamiento y favorecer la reinserción" de las personas con problemas derivados del consumo de estupefacientes inmersas en procedimientos judiciales.

El programa está cofinanciado al 50% por ambas administraciones y se enmarca dentro de una de las 75 medidas incluidas en el Plan regional contra las Drogas de la Comunidad de Madrid que el Ejecutivo autonómico puso en marcha en noviembre de 2024, con una inversión de 200 millones de euros.