La Comunidad aprueba el proyecto de su nueva ley del suelo para reducir trámites y facilitar construcción de vivienda

Archivo - El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno - COMUNIDAD DE MADRID - Archivo

MADRID, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado este miércoles el Proyecto de Ley de Impulso y Desarrollo Equilibrado de la Región (LIDER), una nueva Ley del Suelo con la que el Ejecutivo madrileño busca agilizar el desarrollo urbanístico, facilitar la construcción de vivienda y reducir los plazos de tramitación de planes urbanísticos de los actuales doce años a un máximo de cuatro.

El proyecto será ahora remitido a la Asamblea de Madrid, que deberá dar su visto bueno definitivo para aprobar la nueva norma. El consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo, adelantó el pasado mes de junio en una entrevista para Europa Press la intención de aprobar en Consejo la medida antes de verano, y presentarla a la Asamblea antes de final de año.

La principal novedad de la norma, según ha informado Novillo, es la implantación de los nuevos Planes Estratégicos Municipales (PEM), que permitirán a los ayuntamientos aprobar su planeamiento urbanístico en un plazo de entre cuatro y seis años, frente a los casi 12 que se requieren en la actualidad. Además, el planeamiento de desarrollo pasará de siete a cuatro, y en algunos casos podría ser de apenas un año.

El consejero ha destacado en rueda de prensa que se trata de la elaboración de una ley que se ha desarrollado de una manera "participativa" tras un "trabajo intenso de todo el Gobierno". "Es una de las leyes más trabajadas", ha subrayado.

Según ha destacado el Gobierno regional, el nuevo modelo permitirá adaptar la planificacion a las necesidades específicas de cada municipio, teniendo en cuenta factores como la protección ambiental, las infraestructuras, los servicios públicos y las características sociales, económicas y culturales.

La ley también simplifica la clasificación del suelo, que pasará de cinco categorías a tres --urbanizado, rural protegido y rural no protegido-- para facilitar su gestión y aportar mayor seguridad jurídica a propietarios, administraciones e inversores.

Asimismo, refuerza las competencias municipales al permitir que los ayuntamientos de más de 15.000 habitantes aprueben todos sus instrumentos de planificación urbanística, mientras que la Comunidad de Madrid mantendrá las funciones de control de legalidad.

El Ejecutivo autonómico ha señalado que 42 municipios, entre ellos la capital, ya han iniciado la elaboración de sus Planes Estratégicos Municipales al amparo de la normativa aprobada en 2024.

NUEVO MODELO PARA REGENERAR BARRIOS

Entre las novedades del texto figura también un nuevo sistema que permitirá a los ayuntamientos acometer actuaciones de regeneración urbana y remodelación de barrios, tanto en espacios públicos como privados, sin que el coste recaiga directamente sobre los vecinos.

La norma incluye además un régimen específico para facilitar la planificación urbanística de los municipios de menor tamaño, que contarán con un servicio de acompañamiento técnico por parte de la Comunidad de Madrid para elaborar sus planes y tramitar los estudios e informes necesarios.

En suelo rural, la ley simplifica la puesta en marcha de actividades agrícolas y ganaderas y atribuye a los ayuntamientos la autorización de estos proyectos.

CAMBIOS EN LA LEY DE ESPECTÁCULOS

El proyecto modifica también la regulación de la Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas (LEPAR), vigente desde hace casi tres décadas, para adaptarla a la evolución del ocio, la cultura, la gastronomía y los grandes eventos.

Entre otras medidas, los municipios de más de 20.000 habitantes serán quienes autoricen directamente los grandes eventos, y se actualiza también el régimen sancionador. Además, se prohíbe el uso de llama viva, fuego abierto, bengalas y otros dispositivos pirotécnicos en establecimientos de hostelería y ocio cuando no existan espacios habilitados para ello.

El Gobierno regional enmarca esta iniciativa dentro de las medidas adoptadas para agilizar la promoción de vivienda, entre las que cita la Ley 3/2024 de medidas urbanísticas para vivienda protegida y la Aceleradora Urbanística regional, con la que asegura haber impulsado proyectos para la construcción de 17.600 viviendas.