La Comunidad buscará no romper equipos en estabilización de plazas en Hospitalaria: "Con legalidad y equidad"

MADRID, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, ha subrayado este lunes que la Comunidad de Madrid intentará no romper equipos en los procesos de estabilización de plantillas en Atención Hospitalaria buscando "lo mejor para los profesionales" y respetando la "legalidad y equidad".

Así lo ha indicado en declaraciones a los medios en el Hospital Ramón y Cajal tras las críticas de varios sindicatos de la Mesa de Sanidad sobre la elección telemática acordada por la Consejería de Fátima Matute en los procesos de estabilización de plantillas en Atención Hospitalaria del personal facultativo, enfermería generalista, enfermera especialista, fisioterapeutas, terapeuta ocupacional, logopeda, óptico optometrista (grupos A1 y A2).

Entre ello, CC.OO. Sanidad Madrid ha anunciado que iniciarán el procedimiento de impugnación de estos procesos de estabilización derivados de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, que fija una temporalidad máxima del 8% al finalizar este año.

De este modo, impugnará por vía administrativa el método de elección de más de 5.072 plazas de estabilización en Atención Hospitalaria (1.719 correspondientes a facultativos y 3.353 al resto de profesionales del grupo A2).

El objetivo, según ha indicado la consejera, es mantener los equipos unidos, de forma que los profesionales que llevan años trabajando y se han especializado continúen en sus puestos de trabajo en la medida de lo posible.

"Lo último que queremos es que gente que lleva mucho tiempo trabajando por el hecho de estabilizar la plaza tenga que marcharse del sitio donde está trabajando, en un centro de excelencia, por ejemplo, y ese es el camino que hemos llevado para trabajar. Evidentemente no puede ser todo exquisito al 100%", ha explicado la consejera.

Según los sindicatos, en Atención Hospitalaria y en algunas categorías (médicos y enfermeras) se informará del total de plazas ofertadas sin definir cuántas de ellas salen de cada centro, dando opción luego a incluir vacantes puras de un centro concreto o disminuir en otros, sin que afecte al número total de plazas convocadas. El programa informático de adjudicación de plazas estará cargado con el total de plazas ofertables en cada centro, no limitado como estaba anteriormente, según las organizaciones sindicales.

"El opositor que saca el mejor número es el que elige, obviamente, y tiene esa preferencia, pero intentando, buscando las fórmulas legales para que todo el mundo se pueda quedar en la medida de lo posible donde quiera", ha indicado Matute.

En la misma línea, ha resaltado que desde la Consejería de Sanidad se intenta así "en la medida de lo posible" ayudar a los opositores "y con las fórmulas legales y de equidad" que estén en su mano o les puedan sugerir.

"A partir de 2024, esperamos que ya haya ofertas públicas de empleo cada dos años con concurso de traslados en años alternos para evitar estas situaciones que se acumulan oposiciones y que generan desconcierto o desasosiego en los opositores", ha añadido.

CRÍTICAS SINDICALES

Para CC.OO. Sanidad Madrid, en cambio, la Comunidad de Madrid pretende "secuestrar" los derechos de estos colectivos "e incumplir las bases, triturando los principios de igualdad, mérito, capacidad y transparencia, e incrementando los ceses del personal interino".

"Una actitud cicatera, que solo responde a intereses arbitrarios, y que ha sido trasladada a la Mesa Sectorial en último lugar, menospreciando a las organizaciones sindicales", han resaltado desde la organización sindical.

Para UGT, esta fórmula genera desconfianza y falta de transparencia en la elección, además de suponer "una elección sin garantías". "Se está forzando a los profesionales a solicitar el sitio donde están para garantizarse el hueco, a pesar de tener otras preferencias", ha indicado la organización sindical, que recalca también que no descarta la denuncia de llevarse a cabo conforme este sistema.

Desde Satse han indicado igualmente que están en "total desacuerdo" con este modo de elección", que "solo genera desconfianza y falta de transparencia" y, en este sentido, ha anticipado que procederá "a denunciar este método de elección".

Desde CSIT Unión Profesional han recalcado que este sistema "no respeta el principio de transparencia y no garantiza que se respete el orden de prelación de los candidatos, dejándoles en una situación de indefensión y oscurantismo que no es propia de un sistema de acceso al empleo público".

Tras remarcar que este modelo deja "pocas posibilidades de elegir" a los candidatos, la organización sindical ha apuntado que estudiará detenidamente la resolución final que se publique y valorará si cumple toda la legislación vigente en materia de procesos selectivos para empleados públicos y para personal estatutario.

El sindicato médico Amyts, por su lado, ha trasladado su "total desacuerdo por no publicar el número de plazas ofertadas por categoría y centro", algo que considera falto de "transparencia.