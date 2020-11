La Comunidad cifra en más de 5.000 millones el impacto que supone armonizar los impuestos de gestión autonómica

Lasquetty califica los PGE de "ideológicos e inoportunos", diseñados sobre unas previsiones de crecimiento y de ingresos "irreales"

La Comunidad de Madrid estima en 5.900 millones de euros el coste que tendrá para los contribuyentes madrileños armonizar los impuestos de gestión autonómica (Patrimonio, Sucesiones y Donaciones, Actos Jurídicos Documentados, Transmisiones Patrimoniales y el tramo autonómico del IRPF).

Así se ha pronunciado el consejero de Hacienda, Javier Fernández- Lasquetty sobre la intención del Ejecutivo central de trabajar para que todas las comunidades autónomas apliquen el Impuesto de Patrimonio, teniendo en cuenta que sólo la Comunidad de Madrid lo tiene bonificado al 100%.

Lasquetty ha comparecido hoy en rueda de prensa para analizar el anteproyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE), donde ha exigido al Gobierno central que respete la autonomía fiscal de las comunidades autónomas que les permite actuar sobre los tributos de gestión autonómica.

En este sentido, ha subrayado que hablar de "competencia fiscal desleal es una acusación falsa, ya que todas las comunidades autónomas contamos con el mismo marco competencia en materia tributaria".

"Obligarnos a restablecer un impuesto obsoleto como el de Patrimonio supone una vulneración del principio de autonomía fiscal, y no lo vamos a consentir", ha enfatizado Lasquetty, quien ha remarcado que "los madrileños no quieren pagar más impuestos, mucho menos el de Patrimonio, que no tiene ningún otro país europeo".

Por ello, ha advertido de que "si el Gobierno central quiere obligarnos a ello, no sólo nos va a tener en frente sino también a los más de tres millones de contribuyentes madrileños que se han ahorrado 48.000 millones de euros en los últimos 16 años gracias a la política fiscal de la Comunidad de Madrid".

PRESUPUESTOS ESTATALES "IDEOLÓGICOS Y PREOCUPANTES"

Fernández-Lasquetty ha calificado los PGE para 2021 como "ideológicos y preocupantes que sólo van a servir hundir más a España en la crisis actual". "Están pensados más para que los partidos del Gobierno desarrollen su programa electoral y contenten a sus socios de investidura", ha dicho.

Al mismo tiempo, ha criticado que su diseño se haya hecho sobre una previsión de "crecimiento irreal" y una estimación de "ingresos inflada".

En opinión del consejero, las cuentas públicas para el próximo ejercicio, "incluyen todo lo que no se debe de hacer en plena crisis: subir los impuestos y elevar de manera desorbitada el gasto público, que sólo va a conseguir aumentar el déficit y la deuda".

En materia fiscal, ha indicado que las principales economías europeas, como Alemania, Francia o Reino Unido, están apostando por aprobar rebajas fiscales "ya que es la mejor receta para superar esta crisis, es decir, aliviar la presión tributaria para ayudar a las empresas y a los ciudadanos a superar el bache y poder seguir adelante".

A este respecto, Javier Fernández-Lasquetty ha reiterado el compromiso de la Comunidad de Madrid con la bajada de impuestos, "que llevaremos a cabo a lo largo de la legislatura dando cumplimento a nuestro programa de gobierno".

SE CONGELAN LA INVERSIONES PARA MADRID

El titular de Hacienda madrileño también se ha referido en la rueda de prensa a las transferencias estatales destinadas a inversiones que recoge el anteproyecto de Presupuestos Generales del Estado.

Según esta previsión, mientras en esta materia se congela la cuantía destinada a la Comunidad, por lo que recibirá 1.250 millones de euros, en Cataluña aumenta un 48 o un 57,3 por ciento en la Comunidad Valenciana.

"El Gobierno está aplicando un castigo injusto e innecesario a la Comunidad de Madrid, a pesar de que somos la región más solidaria y la que aporta más a la caja común con la que se financian los servicios públicos del resto de comunidades autónomas", ha indicado Lasquetty, quien ha achacado esta decisión del Ejecutivo central a que "sólo busca contentar a sus socios nacionalistas y a los suyos allí donde gobiernan", ha concluido.

