La Comunidad convocará 489 plazas de maestro que "en principio podrían incorporarse el curso que viene"

Actualizado 28/02/2011 12:45:26 CET

MADRID, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Educación de la Comunidad de Madrid, Lucía Figar, ha anunciado este lunes que el Gobierno regional va a convocar un total de 489 plazas para maestros que "en principio podrían incorporarse al curso 2011-2012".

En una rueda de prensa, la consejera ha explicado que de ningún modo el tema de las oposiciones "afecta a la escolarización" puesto que cuando hay demanda de profesores se "tira de interinos". En estos momentos hay unos 6.000 trabajando en centros escolares.

La consejera ha recalcado que la Comunidad va a "cumplir la Ley" -- la Ley de Presupuestos generales ha limitado a todas las comunidades autónomas a convocar hasta un 30 por ciento--. "La Comunidad de Madrid, nos guste o no nos guste, va a cumplir la Ley ", ha insistido.

Figar también se ha referido a las condiciones de la convocatoria y ha explicado que el sistema de oposiciones libres "no está previsto en la legislación y por lo tanto no se va a convocar de esta manera". El sistema de oposiciones libres "no está previsto" en la legislación y no se llevará a cabo de este modo, ha precisado. "Nosotros queremos que entren los mejores", ha apostillado.

