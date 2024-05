La Comunidad cree que García busca "enfrentar" a las CCAA: "Tal vez a ella le queda grande el sombrero de ministra"

MADRID, 16 May. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, ha sostenido este jueves que la ministra de Sanidad, Mónica García, busca "enfrentar" a las comunidades autónomas y ha deslizado que quizás "le queda grande el sombrero de ministra".

Matute ha hecho estas declaraciones a la entrada de la I Jornada de Prevención en Salud Mental de la Comunidad de Madrid, en el Hospital Clínico San Carlos, preguntada por los periodistas por la entrevista de García en 'El Mundo' donde ha señalado que cuando los consejeros "se quitan la gorra del PP" se puede "trabajar muy bien con ellos" y donde ha cargado contra la política sanitaria del Gobierno de la Comunidad.

"Nosotros no nos tenemos que quitar ninguna gorra porque no somos sectarios y trabajamos para todo el mundo, sea del color que sea", ha respondido Matute, quien ha afeado que la ministra "al no haber soltado la pancarta" no tiene "manos para poder gestionar".

La consejera regional ha criticado que "desgraciadamente" García de nuevo haya "utilizado una entrevista para cargar contra la gestión y el sistema sanitario de Madrid". Matute ha recordado a García que es ministra "de todas las comunidades autónomas" y ha rechazado que intente "enfrentar".

En este sentido, ha censurado que haya comparado el modelo de Cataluña con el modelo madrileño "en gestión privada", lo que "no tiene nada que ver", así que como que ponga al primero como "modelo de éxito" cuando "las listas de espera del modelo catalán son de 112 días frente a los 45 días de Madrid". De hecho, ha recordado que la media del país está en "138 días".

"Nosotros tenemos un modelo de éxito con una colaboración, con unas normas bien establecidas, transparente, con intervención y auditoría de cuentas y, desde luego, que da asistencia a 1,2 millones de madrileños que están muy contentos con esa atención en nuestros hospitales de gestión indirecta pero de titularidad pública", ha sacado pecho.

Además, ha incidido en que le llama la atención que hable de que hay "diálogo y colaboración entre los consejeros" pero a la vez presente un Plan antitabaco o una Ley de Sanidad sin pasarles antes nada ni comentarlo con ellos. A su parecer, esto no es "diálogo" sino "dictadura".

Así, ha enmarcado el "buen rollo" del que habla en "buena educación" pero ha asegurado que los consejeros 'populares' y de otros partidos consideran que "no es elegante que anuncie las cosas por tuit, ni ella ni el secretario de Estado". Considera que esto es una "deslealtad".