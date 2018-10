Comunidad dotará con más recursos a centros que fomenten vocaciones científicas y tecnológicas, especialmente en alumnas

Publicado 01/10/2018 13:12:37 CET

MADRID, 1 Oct.

La Comunidad de Madrid dotará con más recursos a los centros educativos que fomenten las vocaciones científicas entre los estudiantes, especialmente entre las alumnas, según ha anunciado este lunes el presidente regional, Ángel Garrido, en la presentación del Plan STEMadrid.

Esta es una de las principales medidas de dicho plan que ha sido presentado por Garrido junto al consejero de Educación e Investigación, Rafael van Grieken, en un acto desarrollado en la Real Casa de Correos. Así, el Gobierno regional creará una red de centros que promueva el interés por las conocidas como carreras STEM, aquellas relacionadas con la Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas.

El presidente madrileño ha subrayado que esta iniciativa supondrá un cambio radical en la forma de "abordar la enseñanza de las ciencias, la tecnología, la ingeniería o las matemáticas en el sistema educativo" y que pondrá, además, "los cimientos para fomentar la vocación científica y tecnológica desde edades muy tempranas".

Para formar parte de la red STEMadrid, que arranca con 26 centros públicos, los centros deberán cumplir una serie de requisitos, el principal, participar de manera activa en las actividades de promoción tecnológica y científica de la Comunidad, como 'La Noche de los Investigadores' o la 'Semana de la Ciencia'. Dicha incluye la implicación de la comunidad educativa del centro, desde alumnos a profesores, y busca cambiar el método de enseñanza hacia una visión más práctica.

Asimismo, los centros que quieran integrarse esta red deberán elegir un eje temático para el curso escolar sobre el que versará toda la programación de actividades las actividades de septiembre a junio. Además, desde la dirección del centro y de los departamentos de idiomas se potenciará el inglés científico, la lengua por excelencia de la comunidad de este sector.

Los centros de la red STEMadrid deberán tener un papel importante en 'Cientifícate', el Congreso que se lleva a cabo en la Comunidad para alumnos de Secundaria y Bachillerato y en el que los participantes exponen los proyectos en este campo en los que han trabajado a lo largo del curso.

"Me he propuesto que en la Comunidad ningún alumno o alumna deje de elegir una carrera de este ámbito porque desde las aulas de Primaria, Secundaria y Bachillerato no hayamos hecho lo posible por estimular y hacer crecer su vocación", ha manifestado Garrido. El dirigente autonómico considera que el nuevo Plan STEMadrid es ante todo "un ambicioso reto" que merece que unan esfuerzos "porque ahí, en las aulas, está el futuro de todos".

PLAN ESPECIAL PARA ALUMNAS

Durante la presentación del plan, la directora del IES Calderón de la Barca, Begoña Rodríguez, ha hecho hincapié en que se debe fomentar la educación en estas disciplinas así como desarrollar la cultura y vocación científica. Asimismo, ha remarcado que es necesario "fomentar la motivación y mejorar las metodologías". Como algunas de sus propuestas, Rodríguez ha puesto en marcha un proyecto-empresa dentro de las aulas o la Semana de la Ciencia en el centro.

La ingeniera del CSIC Elena García Armada ha remarcado la importancia de aplicar la ingeniería en desarrollos sociales y ha clamado por sacar "el lado humano" de la misma. Además, ha clamado por acercar a las mujeres estas áreas porque no es que no les guste sino "que no la conocen". "Fomentemos la vocación, desde la educación", ha reivindicado.

Y es que, otra de las premisas que deben cumplir los centros que aspiren a formar parte de STEMadrid pasa por disponer de un plan para alumnas, con el fin de identificar el talento femenino desde edades tempranas, ya que la falta de vocaciones científico-tecnológicas se registra principalmente entre las estudiantes.

Por otra parte, incluye la recuperación de una de las iniciativas para acercar el mundo científico a los alumnos más pequeños, la Feria de Madrid por la Ciencia y la Innovación. El evento pretende que ciencia y tecnología salgan a la calle, lejos de sus lugares habituales y busca también que sean sus propios protagonistas quienes muestren y expliquen los resultados de sus investigaciones a los estudiantes.

El Ejecutivo regional también reconocerá la labor y el esfuerzo de los centros STEMadrid con los premios y reconocimientos anuales de la Comunidad de Madrid a las mejores prácticas docentes en este ámbito; además de crear un sello de calidad que certifique las actividades que desarrollen estos centros.

Por último, la Comunidad contará con la colaboración de los 7 Institutos Madrileños de Estudios Avanzados (IMDEA), que se han convertido tras 10 años de actividad en "auténticos referentes en investigación científica en la Comunidad con investigadores punteros en su materia procedentes de todo el mundo".

En STEMadrid también participarán empresas, entidades, fundaciones y asociaciones, parte imprescindible para llevar a cabo esta tarea. Todas ellas se encargarán de desarrollar actividades centradas en la tecnología y la innovación y que tendrán como público objetivo los propios centros docentes y la formación del profesorado.