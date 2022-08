La Comunidad espera que en la reunión de hoy "se eche abajo" el decreto del plan energético y sigue estudiando recurrir

MADRID, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio, ha trasladado este lunes que espera que en la reunión que está manteniendo el Gobierno central con consejeros de las comunidades autónomas sobre el plan de eficiencia energética se acuerde "echar abajo" el decreto y en función de cómo se desarrolle este encuentro verán si recurren o no.

En declaraciones a los periodistas en la sede de la Consejería de Vicepresidencia, Educación y Ciencia, Ossorio ha incidido en la necesidad de que el Gobierno de España se eche atrás con ese decreto ley y que se apruebe uno nuevo previa conversación con sectores y las comunidades para hacer un plan energético "serio".

El vicepresidente regional ha explicado que desde que se publicó el decreto ley los servicios jurídicos de la Comunidad de Madrid han estado trabajando en ver si el decreto ley estatal "invade competencias autonómicas, algo que, a su juicio, "evidentemente" ocurre.

"Hay que ver si esos argumentos que el estado alega para invadir competencias autonómicas son correctos o no. Ahí radicaría si es constitucional o inconstitucional. Vamos a ver qué sucede en la reunión de hoy y a ver qué pasa. En función de eso tomaremos una decisión. El trabajo está hecho y agradezco a los servicios jurídicos el gran trabajo que han hecho", ha sostenido Ossorio.

Para el vicepresidente autonómico, las medidas del decreto no se han hecho adecuándose a cada comunidad y no se ha hablado con los sectores implicados. Por ello, ha insistido en que no quieren que el decreto se aplique en "los términos en los que está". Si bien ha reconocido que son una "administración" y que al estar en vigor tienen que "cumplirlo".

"Pero lo que nos gustaría es que tomara nota de todas las comunidades y en base a eso hacer un plan energético serio contando con todos los afectados. Antes de haber tomado la decisión tendría que haber convocado

una conferencia de presidentes y haber consensuado las medidas. Si nos hubiesen hecho partícipes a las comunidades nos hubiéramos sumado a ese carro porque todos estamos de acuerdo en tomar medidas", ha remachado.