La Comunidad estudia ofrecer viviendas con alquileres bajos a Policía y Guardia Civil en más municipios y barrios

Publicado 22/02/2020 12:29:52 CET

Pérez advierte de que el retraso en la emancipación de jóvenes agrava el "invierno demográfico" en España

MADRID, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid está trabajando para identificar nuevos municipios y barrios con "necesidad de reforzar los medios humanos" de Guardia Civil y Policía para ofertarles pisos con alquileres bajos y así hacer a la autonomía un destino más atractivo para los agentes.

Así lo ha precisado el consejero de Vivienda y Administración Local, David Pérez, en una entrevista con Europa Press al ser preguntado por las 48 viviendas del centro de la capital que ha puesto a disposición de Policía Nacional con alquileres de 280 euros al mes.

En esta clave, ha explicado que se está trabajando conjuntamente con la Consejería de Justicia, Interior y Víctimas para escuchar a los ayuntamientos, que trasladan "dónde tienen más necesidades, si necesitan un refuerzo y en qué comisarías".

"Estamos identificando viviendas en pueblos, por ejemplo, aquellos muy pequeñitos. Hemos cerrado con un alcalde de la Sierra Norte, donde vamos a construir cuatro viviendas, que una de ellas sea para la Guardia Civil. Lo vamos a hacer poquito a poco por todo el territorio; en Ciempozuelos serán decenas", ha expuesto.

El consejero de Vivienda ha explicado que en Madrid "hay un déficit de agentes" de ambos cuerpo porque "la vida es más cara que en otras provincias" , lo que les motiva a elegir otros destinos al no poder hacer frente a los "gastos tan altos" de la capital o la región.

OTROS INCENTIVOS EN EDUCACIÓN O TRANSPORTES

"Muchas veces desde un punto de vista salarial, su situación no es la que se merecen y la Comunidad lo que puede hacer es su aportación mediante esos recursos y otros que se están trabajando para tener acceso a otros servicios que puedan ser de transportes o educativos", ha planteado Pérez, quien ha dejado la puerta abierta a otros incentivos para captar a agentes que den "seguridad a los pueblos, comarcas y barrios".

Asimismo, ha remarcado que el Ejecutivo regional no tiene competencias en Seguridad, pero que está abierto a la "colaboración" para ofrecer recursos, que nace de "agradecimiento y respeto profundo" hacia estos cuerpos y "el papel que desarrollan".

Por otro lado, al ser preguntado si harán lo propio con víctimas de violencia machista o del terrorismo ha remarcado que no va a "rehuir ese debate" porque "esos colectivos ya tienen esas reservas".

A continuación, ha especificado que en el caso de las mujeres víctimas de violencia machista no se suelen dar muchos datos por "la sensibilidad de ese colectivo", pero que actualmente la "totalidad de las que se encuentran en esa situación y han solicitado una vivienda la han recibido"; en concreto 130.

Además, ha desgranado que otros colectivos como las personas con discapacidad o víctimas del terrorismo cuentan con un cupo específico en las promociones públcias de la Agencia de la Vivienda Social, además de las familias numerosas que tienen prioridad "por muchas fórmulas".

"El que se ayude a los Cuerpos y Fuerzas de seguridad, al margen de que no puede haber algo más justo y más merecido, creo que no va en contra de ningún otro colectivo porque muchos de ellos están recibiendo también esos recursos de una forma preferente como no puede ser de otra manera", ha zanjado el consejero.

LA EMANCIPACIÓN DE LOS JÓVENES, OBJETIVO DEL PLAN VIVE

En otra clave, David Pérez ha marcado como objetivo del Ejecutivo la emancipación de los jóvenes que "cada vez es más tarde y más difícil"; un problema que no se puede solucionar "con una única medida".

Ante esto, ha recordado el Plan Vive, por el que se construirán 15.000 viviendas para poner en alquiler a un precio "aproximadamente al 50 por ciento del mercado y dirigido especialmente para jóvenes"; junto a otros colectivos como familias, Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, víctimas.

"Esa situación tiene consecuencias y se ve en que sufrimos un invierno demográfico donde prácticamente cada vez está más en riesgo el reemplazo generacional, que nazcan más personas de las que mueren", ha expuesto el consejero, quien entiende que las administraciones tienen que hacer frente a ese proceso a través de medidas que, además, apoyen la emancipación juvenil.

"El Plan Vive es la respuesta que desde la Comunidad de Madrid queremos dar. Es ambiciosa y potente y que hablamos de unas cifras que tienen un impacto en el mercado y que dan una respuesta social potente porque son 25.000 viviendas", ha proseguido Pérez.

Por otro lado, ha cargado contra el PSOE, ya que entiende que el elemento fundamental para que los jóvenes puedan tener un "proyecto de vida" es el empleo, elemento que los socialistas, según el titular de Vivienda, "destruyen".

"Partiendo del empleo tenemos mucho que hacer, la Comunidad ofreciendo recursos, el Gobierno central teniendo más cuidado con los puestos de trabajo, que es lo que tiene que proteger, no destruir y la sociedad contribuyendo contra procesos como el invierno demográfico", ha concluido.