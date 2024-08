La Comunidad exige a Puente que "asuma su responsabilidad" con Cercanías: "Está dañando la imagen de la región"

"Llevamos más de 600 incidencias en Cercanías y en Alta Velocidad en el último año", apunta



MADRID, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid, Emilio Viciana, ha exigido al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible del Gobierno de España, Óscar Puente, que "asuma su responsabilidad" con Cercanías porque "las más de 600 incidencias en la red y en la Alta Velocidad están dañando la imagen de la región".

"La situación ha llegado a un punto en el que es prácticamente inadmisible. El ministro lo que tiene que hacer es asumir su responsabilidad y no pasar al ataque. Lo que tiene que hacer es sobre todo dar la cara y solucionar esta situación", ha exigido este miércoles ante los medios de comunicación desde la Fundación Parque Científico de Madrid.

Ayer, una avería en la catenaria de la estación Madrid Chamartín-Clara Campoamor provocó demoras y retrasos de hasta 30 minutos en trenes de alta velocidad con origen y destino en esta estación. Además, una falta de suministro eléctrico en Atocha paralizó durante una media hora toda la red de Cercanías y Media Distancia.

"Llevamos más de 600 incidencias en Cercanías y en Alta Velocidad en el último año y esto no puede continuar. Es tal el daño que se está produciendo, sobre todo la ausencia de responsabilidad, que yo creo que tendría que dimitir. Sin embargo, no me muestro muy esperanzado al respecto", ha lamentado Viciana.