La Comunidad habilita un teléfono para coordinar con ayuntamientos una respuesta "única" al virus

Sanidad marca un criterio de movilidad y otro de aglomeración para discernir qué espacios cerrar o que actos cancelar

MADRID, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha habilitado este martes un teléfono directo entre el Gobierno autonómico y los ayuntamientos de la región para coordinar con ellos la respuesta ante el coronavirus.

Así lo ha señalado la consejera de Presidencia, Eugenia Carballedo, tras una reunión con la Federación de Municipios de Madrid, Guillermo Hita, en la que ha participado también el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, y el de Vivienda y Administración Local, David Pérez, cuya área será la encargada de vehicular las dudas de las corporaciones locales.

"Tenemos que hacerlo de forma única, para que los ayuntamientos vecinos no tomen medidas contrarias. No puede ser que uno cierre todas las instalaciones de su municipio y el vecino no, porque se podría generar incluso falsas sospechas de que el virus va mejor por unas ciudades que otras", ha expuesto Hita.

Así, el presidente de la FMM ha apuntado que las principales dudas no ha tenido que ver con la aplicación de las restricciones educativas sino en otros servicios municipales como, por ejemplo, instalaciones deportivas, teatros o bibliotecas.

En esta clave, se hará una recomendación a los ayuntamientos desde esta organización supramunicipal que partirá de los criterios planteados por Escudero: "el criterio de restringir la movilidad de las personas y el de la confluencia de personas en un determinado lugar". Unas medidas que irán en coordinación con las decisiones que tome el Gobierno central, por lo que ha marcado como eje de las actuaciones de las corporaciones locales la "cautela y proporcionalidad".

Por su parte, David Pérez ha destacado que estos ayuntamientos son "fundamentales y necesarios" tanto para aplicar las medidas como para "informar a los vecinos". "A través del servicio vamos a dar respuesta puntual a todas las dudas que a través de la FMM se están planteando en el día a día. Muchas competencias, actividades, instalaciones y decisiones que tienen que tomar los alcaldes", ha detallado Pérez, quien ha asegurado que de momento no se han planteado medidas como el aislamiento de determinadas zonas donde se concentren muchos casos de Covid-19.

"Buscamos evitar salvo cuando no haya más remedio de las aglomeraciones en un lugar, reducir los traslados porque es una forma también de poner freno a la extensión de este problema y ahí tienen mucho que contribuir los ayuntamientos", ha zanjado el titular de Administración Local.