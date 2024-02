La Comunidad de Madrid aboga por "reformular prácticamente entero" el IMV antes de poder hacerse cargo del mismo

MADRID, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha abogado por "reformular prácticamente entero" el Ingreso Mínimo Vital (IMV), ya que tal como está planteado "no llega ni al 70% de los posibles beneficiarios", una modificación sin la cual la Administración autonómica no se hará cargo del mismo.

Así lo ha señalado la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, durante su participación en los Desayunos Madrid que organiza Europa Press, donde ha pedido al Ejecutivo central que aprenda de "las experiencias de las comunidades autónomas".

No obstante, la consejera ha lamentado que en este tiempo se haya hecho "caso omiso" desde el Gobierno a las autonomías y ha advertido que la Comunidad de Madrid no se va ha hacer cargo "en tanto no se haga reformulación del mismo".

La consejera madrileña ha recordado el compromiso del Gabinete del que forma parte de reforzar la asistencia social a las personas más vulnerables, a través de las ayudas del 0,7 o los comederos sociales.

En este sentido, se destinarán siete millones de euros para ayudar a los 100.000 madrileños que se van a quedar sin acceso a los bancos de alimentos por la nueva tarjeta monedero para que las familias puedan adquirir productos directamente en los establecimientos anunciada por el Gobierno de España.