La Comunidad mantendrá el Plan de Choque en residencias de ancianos mientras dure el riesgo ante rebrotes

MADRID, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid mantendrá el Plan de Choque en residencias de la región mientras dure la alarma sanitaria que afronta España como consecuencia de la propagación del Covid-19 para estar preparados ante un posible rebrote e incluso otras nuevas pandemias que puedan llegar.

Así lo ha adelantado este lunes el consejero de Justicia, Interior y Victimas, Enrique López, en la comparecencia que ha ofrecido en la Asamblea de Madrid para explicar su gestión durante la crisis, un trabajo que ha calificado de "humilde y esforzado de defensa del interés general, de la vida y de la salud y con vocación de resolver las dificultades" que se están presentando.

En primer lugar, López ha querido recordar a las 20.000 víctimas mortales de la pandemia en nuestro país y mandar "un abrazo" a todos sus familiares, asegurándoles que sus seres queridos serán tratados con toda "la dignidad y cariño que se merecen". Además, ha querido hacer suyos los aplausos diarios que hacen los españoles en sus balcones por todos "aquellos que están arriesgando su vida".

Tras ello, ha subrayado que se está ante "una de las más graves emergencias surgidas en la España democrática", con la pérdida de "un conciudadano cada diez minutos". Además, ha querido dejar claro que la Comunidad de Madrid tiene "un poder limitado por las órdenes dictadas por el Gobierno" en alusión al estado de alarma. "A la hora de exigir cuentas no habrá que confundir ambos planos", ha dicho.

"Este Gobierno no ha visto en esta crisis de salud oportunidades para la ideología ni para salvar cuentas. Solo hemos visto una oportunidad para solucionar problemas y dificultades de la gestión. Hemos tomado medidas que nunca se han tenido que aplicar. Los responsables políticos no podemos eludir nuestra responsabilidad que hemos de liderar con hechos y transmitir con transparencia y humildad, la humildad que nos impone este momento que vivimos. Hagámoslo por la memoria de aquellos que no han podido ser acompañados en su entierro", ha señalado.

Como novedad, el consejero madrileño ha anunciado que propondrá al Consejo de Gobierno que el plan de choque en las residencias no solo dure mientras siga el estado de alarma, sino mientras haya riesgo de nuevos rebrotes o incluso de "otras pandemias".

"Creemos que con este plan de choque podremos establecer y seguir elaborando el mapa de las residencias de mayores, así como centros de personas con discapacidad. Queremos estar preparados para la siguiente etapa que debemos iniciar para proteger a nuestros mayores", ha dicho indicando que se dará respuesta de manera unida a esta gran pandemia. Además, ha dicho que hay que poner la gestión por encima de "debates ideológicos o partidistas que no vienen a cuento".

"NO HAY QUE SER TRIUNFALISTAS"

Durante su comparecencia, López ha explicado que el Plan de Choque ha demostrado "su utilidad ya que, desde su activación el pasado 27 de marzo ha permitido hacer frente al virus en las residencias.

No obstante, ha dicho que "no cabe calificar de éxito" ésta y otras medidas puestas en marcha en Madrid por "el dramático balance de muerte y dolor". "Pero el Plan de Choque a residencias ha salvado vidas", ha reseñado insistiendo en que no se puede ser "triunfalista".

A través de este dispositivo, según ha detallado, se ha reconocido y analizado hasta el momento la situación de 463 centros residenciales, se han detectado focos de propagación del Covid-19 y, gracias al trabajo y profesionalidad del personal de los distintos cuerpos, departamentos y administraciones que colaboran en el dispositivo, se han atajado con eficacia.

ACTUACIÓN TRANSVERSAL

Según ha expuesto, el plan está permitiendo completar el mapa de la red de más de 750 residencias de personas mayores, centros de atención a personas con alguna discapacidad y centros residenciales asistidos por congregaciones religiosas que existen en la región.

"El dispositivo está siendo útil para actuar con eficacia en el escenario actual, pero, también para afrontar con garantías futuras oleadas del virus. El seguimiento epidemiológico, las pautas de prevención y la intervención sanitaria y social que conlleva el Plan de Choque facilitan la protección actual y futura de las personas que habitan en estas residencias", ha señalado.

El Plan de Choque, dirigido por el mando único de la Consejería de Sanidad, se apoya sobre la Consejería de Políticas Sociales, Familia, Igualdad y Natalidad, así como por la de Justicia, Interior y Víctimas, a través de los profesionales que integran la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112.

Como ha descrito el consejero, "el plan es multidisciplinar, es decir, lo integran efectivos de los Bomberos de la Comunidad de Madrid, la Unidad Militar de Emergencias (UME), médicos y personal de enfermería de la Consejería de Sanidad, técnicos de la Consejería de Políticas Sociales, Bomberos de la ciudad de Madrid y el SAMUR, Policías Locales, las agrupaciones de Protección Civil, Cruz Roja e incluso ONG como Médicos Sin Fronteras".

López ha detallado en su comparecencia el despliegue, que cuenta con 40 equipos "ligeros", formados por miembros del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid y la UME, y centrados en llevar a cabo reconocimientos ágiles para recabar información útil en los centros residenciales.

ACTIVACIÓN DEL PLATERCAM

Según su relato, la organización de este dispositivo ha permitido realizar, coordinando el trabajo de los más de 2.500 voluntarios de Protección Civil y de los agentes de la Policía Local, 1.871 entregas de material de protección en residencias, esto es, 1,1 millones de pares de guantes, 750.000 mascarillas, 119.000 calzas, 14.200 gorros, 53.000 batas, 7.900 monos, 9.000 gafas, 14.900 pantallas protectoras y 8.800 litros de gel desinfectante. El circuito de reparto establecido permite entregar material cada cuatro días en cada uno de los centros de la red residencial.

En su comparecencia, Enrique López ha desgranado tanto éstas como el resto de decisiones adoptadas por la Consejería de Justicia, Interior y Víctimas desde la activación, por parte de la Comunidad, del Plan Territorial de Protección Civil, el pasado 13 de marzo. Dicho dispositivo activó el nivel 3 al día siguiente, tras la declaración del estado de alarma por parte del Gobierno central.

Desde entonces, el consejero y su equipo coordinan el trabajo de los Cuerpos de Policía Local y de las 98 agrupaciones de Protección Civil que operan en la región, trasladando toda la información recabada a la Delegación de Gobierno.

Para mejorar la eficiencia, la Consejería creó un Centro de Coordinación en la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112, y puso en funcionamiento el centro logístico en las instalaciones del IFISE, que ha servido para canalizar y distribuir el material de protección procedente de las donaciones realizadas por la sociedad civil, de las intervenciones de la policía y la Guardia Civil y de las compras realizadas en China por el Gobierno regional.

Su departamento sigue coordinando también a los servicios de emergencia de la Comunidad de Madrid, Bomberos, Agentes Forestales y Gestores de Emergencias del 112, de los que el consejero ha destacado su profesionalidad, compromiso y esfuerzo ante "la mayor emergencia sanitaria de la España democrática".

DESINFECCIÓN DE AMBULANCIAS

El Cuerpo de Bomberos de la Comunidad también se ha adaptado a una crisis evolutiva y cambiante. Así, 50 efectivos se dedican a prestar apoyo logístico y de seguridad en el almacén del hospital provisional de Ifema y otros trabajan en los dos puntos de desinfección de vehículos sanitarios que se han instalado en este centro temporal y en el IFISE. Hasta el momento, esa labor fundamental se ha traducido en la desinfección de 670 ambulancias.

De hecho, de momento se han realizado 499 test de detección del Covid-19, y esta semana se acometerán 95 pruebas más.