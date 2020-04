La oposición acusa a la Comunidad de haber actuado tarde en esta crisis e insiste en medicalizar residencias

MADRID, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los grupos parlamentarios de la oposición en la Asamblea de Madrid (PSOE, Más Madrid, Vox y Unidas Podemos) han acusado este lunes a la Comunidad de Madrid de haber actuado tarde en la crisis del coronavirus, cuando tienen competencias en Sanidad y Políticas Sociales, y han insistido en que la Consejería de Justicia se interceda para que se medicalicen residencias.

Durante la comparecencia telemática del consejero de Justicia, Interior y Víctimas, Enrique López, en la comisión del ramo, el portavoz de Unidas Podemos-IU, Jacinto Morano, ha indicado que la Comunidad "tiene intactas sus competencias y no tiene ningún tipo de poder limitado". "La decisión de medicalizar, o mejor dicho, de no medicaliza las residencias es decisión del Gobierno de Díaz Ayuso. Las decisiones de cómo se gestionan los espacios y van esos recursos son exclusivas del Gobierno regional", ha explicado Morano.

Ha reprochado al consejero que aluda a que el Gobierno central les prohibió la compra de material, cuando "eso no existe y sería algo institucional". "No existe esa prohibición y no ha habido irrupción en las competencias", ha aseverado.

El portavoz de Unidas Podemos le ha pedido que proceda, con el apoyo de toda la oposición, a la medicalización de la residencias y "acepte la propuesta de la medicalización de las residencias de la Consejería de Políticas Sociales". Además, ha indicado que no entiende que la plantilla de bomberos esté dispuesta a trabajar en la solución de la crisis del Covid-19 y que solo 4 de los 19 parques de bomberos están activos en este sentido.

En esta línea, la diputada de Más Madrid Alicia Gómez se ha mostrado asombrada también con que el consejero diga que "sus competencias están limitadas por el Gobierno de la nación", cuando es "falso".

"Me sigue sin entrar en la cabeza la llamativa demora en la actuación en el plan de choque. Dice que carecía de competencias y cuando han querido bien que las han activado, pero tarde. Los resultados son peor de lo que podrían haber sido si se hubiera actuado antes", ha sostenido.

A su juicio, los ciudadanos de Madrid, con esta crisis, han podido visibilizar "de una manera dramática, "que las residencias estaban mal atendidas y la sanidad colapsada", por lo que espera que "aprendan la lección ya que los servicios públicos son una prioridad y necesitan a suficiente financiación".

PSOE CRITICA EL "POLITIQUEO DE REGARTE CORTO" DEL GOBIERNO DE AYUSO

En este punto, el parlamentario del PSOE José Luis García ha recordado que el Gobierno de Espala ha dado más de 19 millones de material sanitario a la Comunidad de Madrid, pero que una vez en manos del Gobierno regional no saben "dónde lo han distribuido".

Así, el diputado socialista ha acusado al Ejecutivo autonómico de estar más centrado en la crítica fácil, "obsesionado" en el titular de prensa y en el "apagón informativo", faltando "el respeto a los madrileños que están sufriendo esta crisis".

"Con titulares de prensa tratan de tapar sus incapacidades y endosar a otros el problema de la pandemia", ha criticado.

VOX PIDE UN HOMENAJE A LAS VÍCTIMAS

Desde Vox, el diputado Pablo Gutiérrez de Cabiedes se ha preguntado por qué el Gobierno ha actuado como si el 'Platercam' no existiera, que consiste en la coordinación del trabajo de los más de 2.500 voluntarios de Protección Civil y de los agentes de la Policía Local y se desoyó a su grupo cuando pidieron que actuaran desde enero.

"Para el futuro tenemos que ser conscientes de las decenas de miles de vidas que se dejan por el camino. Si se hubiera reaccionado una semana antes, se hubiera reducido un 64 por ciento de los casos de Covid-19", ha sostenido, al tiempo que ha incidido en esclarecer qué es lo que está pasando en las residencias de mayores.

Así, el parlamentario de Vox ha pedido al consejero que celebre un homenaje para las víctimas del coronavirus y no se niegue "el duelo", como a su juicio, está haciendo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, una forma de "desprecio a las víctimas.

A continuación, la diputada de Cs Emy Fernández ha reconocido que la pandemia ha puesto su sistema de gestión sanitaria "a prueba", algo que se refleja en que se haya suspendido un mes la actividad judicial "no urgente". Por ello, se ha mostrado interesada en conocer detalles del Gobierno a nivel organizativo ante el previsible aluvión de temas judiciales por ERES, ERTES, concursos de empresas o denuncias del estado de alarma por saltarse el confinamiento.

Por último, el parlamentario del PP Enrique Núñez Guijarro ha resaltado que se sigue manteniendo el compromiso para que los "más necesitados" en el mundo de la Justicia tengan asistencia jurídica y el turno de oficio se siga implementando, "dentro de las limitaciones que están viviendo" por la crisis del coronavirus.