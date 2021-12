Comunidad no quiere obligar a empleados de residencias a vacunarse e irá adaptando el protocolo de visitas con los casos

MADRID, 24 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid no se muestra partidaria de obligar a todos los trabajadores de residencias de mayores a vacunarse e irá adaptando el protocolo de visitas y normas internas de los geriátricos en función de la evolución de la pandemia.

En una entrevista con Europa Press, la consejera de Familia, Juventud y Política Social, Concepción Dancausa, ha señalado que en España se ha respetado la libertad individual de vacunarse y pese a ello es uno de los países con mayores índices de inmunización contra el Covid.

"Aquí hemos ejercido con responsabilidad y tenemos un nivel de vacunados más alto que Alemania. La legislación no permite obligar. Es un tema de sentido de responsabilidad. Por eso hacemos un llamamiento a que la gente se vacune, no para protegerse ya a uno mismo, sino a los demás y esperamos que eso dé resultados. Yo me he ido al hospital Isabel Zendal y he visto a gente que iba a por la primera, segunda y tercera dosis. Ha habido muchas personas que se lo han pensado y a ver que esto continua", ha indicado.

Respecto al nuevo protocolo de residencias sobre el Covid, que entró en vigor esta semana con alguna medida de refuerzo y más llamadas a la precaución, la titular regional de Políticas Sociales ha explicado que están valorando todos los días la situación.

"Hemos aprobado un protocolo que reforma el que se había adaptado en octubre. Nosotros tenemos que ir cambiando conforme las cosas van cambiando. Hacemos recomendaciones a usuarios, profesionales y contactos con las personas más frágiles. Contemplamos mucha precaución, responsabilidad, que los trabajadores hagan test de antígenos y cuando salgan los residentes en Navidad para que su vuelta también se hagan estas pruebas", ha indicado.

POCOS CASOS DE RESIDENTES GRAVES

Concepción Dancausa ha reconocido que hay más contagios en los geriátricos con la sexta ola, pero los mayores están "mucho más protegidos" que antes de la pandemia. "Tenemos pocos casos residentes graves que han tenido que ir al hospital y es verdad que hay más contagios, asintomáticos, también entre trabajadores. Aunque está ola se incrementa mucho los contagios esperamos que protección con la tercera vacuna ayude y que puedan hacer toda la vida normal con las mismas precauciones", ha declarado.

Por otro lado, respecto a la comisión de estudio sobre lo ocurrido en las residencias en la primera ola del coronavirus, con 6.000 muertos, la consejera considera que este órgano "tiene que servir realmente para sacar conclusiones para hacerlo mejor".

"Esto no es una comisión de investigación para saber qué ha pasado. Todos sabemos lo que ha pasado. Con más o menos precisión, pero creo que lo que hemos tenido un exceso de información y esa comisión tienen que servirnos para el futuro, que es lo importante. Y que entre todos los Grupos políticos seamos capaces de no hacer un toma y daca, sino algo positivo", ha concluido.