La Comunidad prevé cerrar 2026 con 9,5 millones de turistas internacionales y centra nueva estrategia en municipios

Archivo - Turistas en el centro de Madrid, a 8 de febrero de 2026, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid prevé cerrar 2026 con más de 9,5 millones de turistas internacionales y un gasto superior a 19.000 millones de euros, con el foco puesto ahora en lo municipios a través de una nueva estrategia para incentivar su visita.

La estimación se apoya en los datos de los siete primeros meses del año, cuando las llegadas desde el extranjero crecieron un 9,6% y el desembolso superó los 11.600 millones, un 10,7% más que en el mismo periodo de 2025, según ha dado a conocer el consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano de Paco, en un encuentro con medios de comunicación.

Los datos provisionales del verano apuntan también a un balance positivo. Entre junio y agosto, los hoteles madrileños alojaron a 3,4 millones de viajeros, un 1,8% más que un año antes. El 55% procedía de otros países, con una evolución especialmente favorable de Estados Unidos --principal mercado emisor internacional para la región-- e Hispanoamérica.

Agosto, tradicionalmente un mes de menor afluencia turística en Madrid, cerró con un 6,9% más de visitantes que en el mismo mes de 2025. Por su parte, el gasto de los turistas internacionales en junio y julio superó los 3.400 millones de euros, un 6,8% más que un año antes.

En concreto, el consejero ha puesto el foco en que se sigue destacionalizando el turismo, uno de los principales problemas que encontraban hasta el momento, porque la playa de Madrid es "la cultura y el patrimonio".

También, ha resaltado que el turista que visita Madrid cada vez es de mayor calidad, no solo por el gasto sino también por la multitud de actividades de las que disfruta, además de alargar su estancia, lo que permite que llegue también a los municipios.

Ahora Madrid encara sus meses más turísticos con la llegada del otoño y posteriormente las semanas previas a la Navidad, para lo que desde el Ejecutivo autonómico se han mostrado preparados.

AUGE DE EVENTOS DEPORTIVOS Y CULTURALES

Las grandes citas de carácter mundial refuerzan la proyección de la región como sede para la celebración de importantes acontecimientos, cuyo impacto económico se prevé que llegue este año a los 3.000 millones de euros.

El Gran Premio de España de Fórmula 1 registró una ocupación hotelera media del 85%, que rozó el 90% el sábado, y tuvo un efecto destacado en la hostelería. La capacidad organizativa de Madrid permitirá seguir atrayendo competiciones como la NFL y, en un futuro próximo, la final de la Champions League 2027, el EuroBasket 2029 y el Mundial de Fútbol 2030.

Esta oferta se suma a otros grandes eventos culturales y musicales, entre ellos la residencia de Shakira, para la que se estiman alrededor de 600.000 espectadores y un impacto económico cercano a los 150 millones, especialmente en alojamiento, restauración, transporte, comercio y ocio.

El turismo sostiene, además, más de 300.000 empleos. Según el estudio IMPACTUR, su aportación a la economía madrileña alcanzó en 2025 un récord de 28.569 millones de euros, equivalente al 8,7% del PIB regional y un 7% más que el año anterior.

En concreto, la cultura, el turismo y el deporte representan ya el 15% del Producto Interior Bruto (PIB) de la Comunidad de Madrid. Las actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento reciben el 14,5% de la inversión extranjera que llega a la región, solo por detrás del comercio al por mayor, con un 20,7%. Igualmente, lidera la captación de estos fondos en España, con 5.600 millones de euros, el 45,3% del total nacional.

MADRID COMO DESTINO RURAL

Por otro lado, el Ejecutivo autonómico desarrollará la estrategia Madrid Destino Rural para que el crecimiento turístico llegue al conjunto del territorio.

La iniciativa promoverá el agroturismo, el turismo activo y de bienestar mediante experiencias capaces de generar economía local, favorecer la fijación de población y convertir a los municipios en beneficiarios directos de la actividad.

Los Centros de Innovación Turística constituyen el eje vertebrador de este modelo de gestión territorial en Sierra Norte, Sierra Oeste, Sierra de Guadarrama y Las Vegas-Alcarria madrileña.

Estos se dotarán de nuevos espacios, instalados en edificios rehabilitados y adaptados, donde se reunirán técnicos especializados, vecinos y empresas locales para desarrollar una oferta responsable y vinculada a los recursos de cada comarca.

Actualmente, 156 de los 179 municipios madrileños disponen de alojamientos turísticos y, en el 18% de ellos, esta actividad genera de forma directa más del 10% del empleo.

El Gobierno regional quiere reforzar también la promoción de productos como las ciudades Patrimonio Mundial o las Villas de Madrid y las rutas dirigidas a mayores, con dos itinerarios en la Sierra Oeste, para contribuir a la reconstrucción económica de las localidades afectadas por el gran incendio del pasado verano.