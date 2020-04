La Comunidad propone crear un fondo de rescate para el sector cultural para hacer frente a la crisis

MADRID, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Cultura y Turismo de la Comunidad de Madrid, Marta Rivera, ha propuesto este jueves al ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodriguez Uribes, crear un fondo de rescate para el sector cultural para hacer frente a la crisis en el sector provocada por el Covid-19.

Así se lo ha trasladado la Rivera al ministro durante la reunión telemática que han mantenido hoy con consejeros de otras comunidades y donde Uribes ha sugerido un pacto de Estado para proteger a los sectores de la cultura.

En una entrevista con 'Onda Madrid', recogida por Europa Press, la consejera de Cultura ha recordado que ya trasladó por carta al ministro 14 propuestas concretas, pero que hoy le han añadido la creación de un fondo de rescate para el sector cultural.

Éste, según ha expuesto Rivera, debe ser dotado presupuestariamente por medios del Gobierno de España, que establecerá a través del Ministerio de Cultura unas líneas básicas de actuación y "después serán las comunidades las que ejecuten ese fondo a través de esas líneas de actuación", porque son las que "son más conscientes" de lo que necesitan cada uno de sus sectores.

Al Gobierno central, se le dará cuenta del presupuesto ejecutado y todas las acciones que se lleven a cabo "irán con el sello del Ministerio y la Consejería de la Comunidad". "Estamos abriendo una línea de trabajo conjunto entre las dos administraciones, cosa que me parece muy importante si queremos ese pacto de estado", ha remarcado.

La titular de Cultura regional ha asegurado que algunos consejeros de otras comunidades que se encontraban en la reunión se han mostrado interesados en su propuesta, que cree que podría llevarse a cabo también en otras regiones porque "no le puede venir mal a nadie".

"Llevamos cinco semanas desde que han cerrado los teatros, las salas de conciertos, festivales y cines y hay que empezar a actuar", ha lanzado la consejera, al tiempo que ha indicado que le gustaría que el Gobierno especificara hasta cuando no se van a poder abrir cines, teatros o salas de conciertos para que las pequeñas empresas "hagan sus planes".

Ha reconocido que "todos los negocios lo van a pasar mal" y que después de ver cómo la región desde el punto de vista cultural estaba en un momento "único" y ahora se encuentra "en el punto en el que está" le transmite "un verdadero dolor".

Al igual que recuerda con "dolor" el día que tuvieron que asumir que no podía seguir celebrándose el Año Galdós. "Ese día me sentén en el sillón y me eché a llorar, por los artistas y por la gente implicada. Luego, tuvimos otra desgracia por las que tuvimos que llorar por cosas más importantes, pero espero que podamos recuperar muchos espectáculos", ha concluido.