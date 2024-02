La Comunidad se queja de que el Gobierno no les cede una parcela donde talan árboles para unirla al Parque de Guadarrama

MÓSTOLES, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha criticado este viernes que el Ejecutivo central no les ceda una parcela, parte del Pinar de los Belgas, para unirla al Parque Nacional de Guadarrama y prefieran continuar con la explotación maderera que allí se produce.

Ha sido el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García, quien ha hecho pública esta queja durante su visita al Parque Prado Ovejero, en Móstoles.

"Lamento lo que está haciendo el Gobierno central, el Gobierno de Pedro Sánchez, al cual le habíamos solicitado, no hace muchas fechas, que colaborara con la Comunidad de Madrid para ampliar el Parque Nacional de Guadarrama, el segundo parque más amplio, más extenso, de nuestro país", ha subrayado el 'número dos' del Ejecutivo regional.

Según ha explicado, la Comunidad de Madrid adquirió una parcela recientemente que quieren anexionar al Parque, así como también les gustaría que el propio Ministerio de Transición Ecológica anexionara una parcela que tiene próxima a esta.

"Lo que nos comunica el Ministerio es que va a continuar con esa explotación maderera y, por tanto, por el momento, no se va a anexionar. No se va a poder ampliar ese Parque Nacional. Nosotros no desistimos y seguiremos pidiéndole que colabore junto con la Comunidad de Madrid en un propósito tan noble", ha subrayado a continuación.