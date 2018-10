La Comunidad rechaza cambiar el nombre del CEIP 'José Calvo Sotelo' por el de '14 de abril' para "no crear conflicto"

Actualizado 18/10/2018 14:09:38 CET

La Comunidad de Madrid ha rechazado llevar a cabo la restitución del nombre del Colegio de Educación Infantil y Primaria (CEIP) 'José Calvo Sotelo' por el original, '14 de abril', ya que un informe elaborado al respecto por la Inspección Educativa concluye que "crearía conflicto en las relaciones de distintos sectores de la comunidad educativa".

Así lo ha señalado el consejero de Educación e Investigación, Rafael van Grieken, al ser cuestionado por la diputada de Podemos Elena Sevillano sobre si se plantea el Gobierno llevar a cabo el nombre del CEIP José Calvo Sotelo solicitado por el Consejo Escolar del mismo para que se cambie por su nombre inicial.

"Analizada la propuesta del Consejo Escolar le comunico que la inspección educativa en un informe elaborado al respecto concluye textual: 'Se estima que el cambio de nombre al colegio 14 de abril crearía conflicto en las relaciones de distintos sectores de la comunidad educativa'. Por eso, la respuesta es negativa", ha anunciado el consejero.

Sevillano ha agradecido a Van Grieken que por "primera vez" haya anunciado esta decisión desde el junio del año 2017 que el Consejo Escolar de este colegio que aprobó solicitar a su Consejería la restitución del nombre original del colegio, algo que, según ha recordado, "fue refrendado por la Junta Municipal de Retiro".

"Entendemos que no les guste este nombre, pero afortunadamente hay democracia y normas y no entendemos qué hace esperando. El Gobierno del PP ha efectuado estos cambios sin problema con anterioridad, ya que siempre que estén de acuerdo Junta y Consejo, el Gobierno se limita a decretar el cambio. No entendemos la discriminación en este caso, cuando deberían desde las instituciones estar promoviendo el trabajo de memoria y dignificación de procesos democráticos", ha sostenido.

Por su parte, el consejero de Educación ha abogado por no preocuparse por "un cambio de nombres de un centro" sino de "otros aspectos de interés general", como, por ejemplo, "que los alumnos del Calvo Sotelo consigan una buena educación y que su nivel sea el mejor posible".

No obstante, Van Grieken ha incidido en que "a la vista del informe de la Inspección" no considera "adecuado" ese cambio de nombre, porque "en ningún caso" tomarían una decisión que "pusiera en riesgo" el "buen clima de convivencia".

"Miremos hacia adelante y sigamos trabajando por una educación de calidad que no tiene nada que ver con el nombre de los colegios y nos evitaremos el bochorno de situaciones como las que tiene hoy en día el Ayuntamiento, con el cambio de nombre de calles que ha hecho que tenga que intervenir el Juzgado anulando esas decisiones generando confusión a los ciudadanos de Madrid", ha pedido.

VÍCTIMAS FRANQUISTAS MUESTRAN LA BANDERA REPUBLICANA

En este punto, algunos invitados víctimas del franquismo que se encontraban en este Pleno, entre gritos, han sacado la bandera republicana para reivindicar el cambio del nombre del centro educativo.

Por ello, han sido llamados al orden por la presidenta de la Asamblea, Paloma Adrados, que ha tenido que pedir a los servicios de la cámara que "desalojaran" a las personas que estaban causando "desorden". "Ruego a los servicios de la Cámara que desalojen a las personas que están causando desorden, por favor", ha pedido hasta en tres ocasiones Adrados.