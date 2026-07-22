La Comunidad refuerza las condiciones de Agentes Forestales y crea una bolsa de guardias para época de incendios

El consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo, junto a Agentes Forestales - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado el texto pactado con los sindicatos que beneficiará a los 350 efectivos de Agentes Forestales reforzando sus condiciones laborales y que, además, contempla la creación de una bolsa de guardias extraordinarias especialmente pensada para la época de peligro alto por incendios.

El acuerdo con sindicatos ha sido pactado en la Mesa Sectorial del Personal funcionario de Administración y Servicios, y prevé el refuerzo de las condiciones laborales de los Agentes Forestales para el periodo 2026/2029, según ha informado en rueda de prensa el consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo.

El nuevo texto aumenta la capacidad de respuesta de los profesionales ante casos de emergencia, incrementa las retribuciones y optimiza la organización del servicio. Además, incorpora una bolsa de guardias extraordinarias de 24 horas, voluntarias y retribuidas, que permitirá aumentar la cobertura cuando surjan incidencias imprevistas.

Esta bolsa de guardias será especialmente útil durante la época de peligro alto del Plan Especial de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales (INFOMA), cuando puedan producirse situaciones imprevistas que requieran reforzar el operativo. El acuerdo contempla también la movilización de estos trabajadores cuando se active un Puesto de Mando Avanzado o Plan de Protección Civil para ofrecer una respuesta rápida y coordinada a emergencias.

Asimismo, la iniciativa incorpora la posibilidad de prolongar la jornada para garantizar la continuidad de servicios públicos esenciales, como la búsqueda y localización de personas en el medio natural, la intervención en incendios de vegetación, el control de vertidos o la actuación relacionada con animales peligrosos y especies protegidas.