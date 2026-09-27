La Comunidad reivindica su actividad legislativa con cerca de 30 normas y más de 29.000 iniciativas en esta legislatura

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el Consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, durante un pleno en la Asamblea de Madrid, a 17 de septiembre de 2026, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid reivindica su actividad legislativa tras haber aprobado en la Asamblea de Madrid 29 normas durante la XIII Legislatura, además de tramitar 29.080 iniciativas parlamentarias entre preguntas orales, comparecencias, interpelaciones, preguntas escritas y peticiones de información.

De las 29 normas aprobadas en la Cámara regional durante esta legislatura, 21 son proyectos de ley impulsados por el Gobierno regional y otras ocho proceden de proposiciones de ley, siete de ellas del Grupo Parlamentario Popular --hay dos modificaciones del reglamento tramitadas como proposición de Ley por unanimidad--, han indicado fuentes del Gobierno regional a Europa Press.

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha destacado la "intensa labor" desarrollada en la Cámara autonómica durante la presente Legislatura, con iniciativas que han permitido "avanzar en ámbitos estratégicos como la vivienda, la fiscalidad, la digitalización, el medio ambiente, la educación o la mejora de los servicios públicos".

Desde 2023 se ha aprobado la Ley para la deflactación del IRPF autonómico, la Ley de creación de la Agencia de Ciberseguridad, las de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2024, 2025 y 2026; la de Economía Circular, la de distinciones honoríficas, la de medidas urbanísticas para la promoción de vivienda protegida, otra para establecer una deducción por inversiones de nuevos contribuyentes procedentes del extranjero, la normativa para incorporar medidas fiscales destinadas a favorecer el acceso a la vivienda y el cambio de residencia a municipios en riesgo de despoblación.

También, la de adaptación normativa de la Comunidad de Madrid a la nueva terminología para referirse a las personas con discapacidad, la de medidas para un desarrollo equilibrado en materia de medio ambiente y ordenación del territorio, la normativa para incrementar la bonificación aplicable a los parientes incluidos en el Grupo III de parentesco en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones o la de Función Pública de la Comunidad de Madrid en materia de funcionarios interinos.

A ello se suma la de reconocimiento de la Universidad Privada IE Universidad Madrid y la Ley de Hacienda de la Comunidad de Madrid. Además, la ley por la que se habilita a la Comunidad de Madrid para el ejercicio de la acción popular en determinados ámbitos, la de medidas urgentes para el incremento de la oferta de vivienda con protección pública, la de apoyo a la empresa familiar, y la de caza y pesca de la Comunidad de Madrid.

El último Proyecto de Ley que ha aprobado la Cámara regional el 2 de julio en un pleno extraordinario es la del concebido no nacido. Asimismo, la Asamblea ha aprobado durante esta Legislatura las Proposiciones de Ley de modificación temporal de la bonificación del Impuesto sobre el Patrimonio durante la vigencia del Impuesto de Solidaridad de las Grandes Fortunas, la de medidas para la simplificación y mejora de la eficacia de instituciones y organismos de la Comunidad de Madrid.

Además, la Ley de medidas para la mejora de la gestión pública en el ámbito local y autonómico de la Comunidad de Madrid; y modificación de la ley para la protección, reconocimiento y memoria de las víctimas del terrorismo en la Comunidad de Madrid.

Por otro lado, se ha aprobado también una primera reforma del reglamento de la Asamblea de Madrid, con el acuerdo de todos los grupos parlamentarios, y una segunda reforma, de Más Madrid, con enmienda conjunta de todos los grupos, para la modificación del Reglamento relativa a la transparencia de la huella legislativa y trazabilidad normativa.

Durante la XIII Legislatura se han celebrado 90 sesiones plenarias. En ellas, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha respondido 295 preguntas orales y los consejeros del Gobierno regional han respondido otras 889. Además, la actividad parlamentaria ha incluido 2.353 preguntas orales en comisión, 60 comparecencias de consejeros y 165 comparecencias de altos cargos.

A ello se suman 25.230 preguntas escritas y peticiones de información registradas por los grupos parlamentarios; reflejo de una intensa labor de control y rendición de cuentas desarrollada en la Asamblea de Madrid.