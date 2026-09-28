La Comunidad sigue buscando su 'mini Movistar Arena', con cerca de 5.000 plazas, y baraja ubicarlo en Carabanchel

Archivo - Fachada del Movistar Arena, a 14 de mayo de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid sigue buscando su 'mini Movistar Arena' para un aforo de entre 5.000 y 7.000 plazas, y baraja ubicarlo en Carabanchel, distrito que destaca por ofrecer todo un "ecosistema cultural" dentro de la capital.

Así lo ha expresado el consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano de Paco, en un encuentro con los medios de comunicación, en el que ha destacado que es un proyecto que le gustaría dejar cerrado antes de que acabe la legislatura ya que no han dejado "de trabajar en él".

"Madrid necesita un mini Movistar Arena y hemos visto muchísimos emplazamientos que se puede hacer en colaboración público privada", ha valorado De Paco, quien ha subrayado que la ubicación que más le gusta es Carabanchel, si bien todavía se trabaja para que alguna empresa colabore en el proyecto.

En este tiempo, ha destacado que se ha interesado "mucha gente" por ese espacio y ha subrayado que el proyecto "está más vivo que nunca" y lo tienen que hacer. Sobre la elección de Carabanchel para emplazarlo, ha afirmado que se está convirtiendo en un lugar destacado de "arte contemporáneo" y un núcleo cultural "de primerísima orden".

"Por eso nos parece que este auditorio estuviese emplazado allí sería estupendo, sin olvidar toda la reforma que se está haciendo sobre el Palacio de Vistalegre. Se está generando un ecosistema cultural que a medio plazo va a ser muy importante", ha apuntado.

Se trata de uno de los proyectos que ya avanzó Mariano de Paco al inicio de la legislatura cuando aseguró que se estaba buscando un nuevo pabellón de tamaño intermedio que complementaria la oferta de otros recursos en la capital como el Movistar Arena y los estadios Bernabéu y Metropolitano.