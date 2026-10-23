Comunidad sostiene que la bajada de ratios que piden sindicatos implicaría que "280.000 alumnos perdieran su plaza"

Archivo - La consejera de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid, Mercedes Zarzalejo, y el consejero de Digitalización de la Comunidad de Madrid, Miguel López-Valverde, durante un pleno en la Asamblea de Madrid, a 17 de septiembre de - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid, Mercedes Zarzalejo, ha asegurado que ve "inasumibles" los gastos que supondrían las reivindicaciones de los sindicatos educativos en huelga y ha insistido en que "ya" está sentada con ellos en las mesas de negociación, para indicar que la bajada de ratios planteada supondría que "280.000 alumnos perdieran su plaza" educativa.

Así lo ha trasladado Zarzalejo este viernes, en declaraciones a los periodistas, durante un encuentro con medios que ha coincidido con la octava jornada de la huelga educativa del profesorado madrileño.

La consejera ha remarcado que ya "están sentados con los representantes de los trabajadores de los maestros y los profesores" y ha reecordado que desde el mes de septiembre negocian la carrera profesional que, a su juicio, recibieron de "buena manera".

Respecto a la huelga educativa y las reivindicaciones que piden los sindicatos, la responsable de la educación madrileña ha recordado que ya hay un acuerdo firmado desde el 2025 con los sindicatos que tienen representación en la mesa de negociación (ANPE, CSIF, UGT y CC.OO) y que tiene vigencia hasta el 2028. Asegura que la Administración cumple "fielmente y a rajatabla" este acuerdo como es en "la bajada de ratios o la bajada de las jornadas lectivas".

LA BAJADA DE RATIOS IMPLICARÍA QUE 282.000 ALUMNOS PERDIERAN SU PLAZA

Respecto a la bajada de ratios, ha asegurado que son "totalmente inasumibles". "Implicaría perder la plaza educativa de más de 282.000 alumnos, que sería quebrar el sistema educativo madrileño, o en su defecto poder construir de la noche a la mañana 328 colegios", ha defendido.

En cuanto a la jornada lectiva, la consejera ha explicado que los sindicatos piden una bajada a 17 de las horas lectivas y eso implicaría "13.600 nuevas contrataciones" para cubrir la jornada escolar de todos los niños. "Un importe económico y presupuestario muy elevado y que desde luego no podemos asumir", ha sostenido.

SEGUIMIENTO DE UN 7,9%

La Comunidad de Madrid ha cifrado este viernes en un 7,9% el seguimiento de la huelga educativa en la octava jornada, mientras que los sindicatos no han ofrecido datos porque este viernes solo han convocado una asamblea en la Plaza de Oriente y no ha habido movilizaciones.

Al respecto, Zarzalejo ha destacado que el seguimiento de la huelga ha ido "decreciendo" según ha avanzado la semana, pero lo que "sí ha aumentado en las calles ha sido la conflictividad".

A pesar de que ha reconocido el derecho a la huelga como "legítimo" ha sostenido que los paros son "injustificados". Asimismo ha calificado de "inaceptable" que una huelga impida a los miembros de un Gobierno regional celebrar los actos institucionales en referencia al centro educativo al que asistió el lunes y tuvo que cancelar "por seguridad" o al acto de la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, en el que los manifestantes realizaron "un escrache" a las puertas del encuentro en el Palacio de Santoña.

"Es intolerable que a una presidenta de una Comunidad, que es la primera autoridad de esa región, se la impida salir de un acto y se la retenga por más de 40 minutos porque la Policía Nacional y las fuerzas del orden no puedan garantizar su seguridad", ha censurado.

HUELGA UNIVERSITARIA EL 4 Y 5 DE NOVIEMBRE

Respecto a la huelga de las plataformas de las seis universidades públicas de la región convocada para el 4 y 5 de noviembre, Zarzalejo ha remarcado que a pesar de que las reivindicaciones del resto de las etapas educativas sean "diferentes" a las suyas, el motivo es el mismo: "infrafinanciación".

"Las reivindicaciones que se están haciendo, desde luego, no tienen justificación alguna. En el caso de la universidad, me parece que es todavía más palpable y más notoria", ha sostenido.

Al hilo, ha recordado el acuerdo de financiación plurianual que el Gobierno regional firmó con los rectores de las seis universidades públicas en mayo. Considera que es "un esfuerzo inversor de 14.800 millones de euros" durante toda la vigencia del modelo hasta el 2031.

Recuerda también que los rectores se quedaron "satisfechos" no solo por la financiación, sino también porque "les permitía planificar sus estrategias y sus planes", a pesar de que ahora las plataformas "sorprendan" con esta nueva movilización en la que advierten que el acuerdo "no es suficiente".

Las seis universidades públicas madrileñas (UAH, UAM, UCM, UC3M, UPM y URJC) irán a la huelga por la "asfixia económica" que dicen sufrir por parte del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso así como por el incremento de "represión" en los campus. El calendario de movilizaciones incluye manifestaciones, concentraciones o actividades en los campus.