Comunidad defiende que "mantiene" el diálogo con los sindicatos educativos y "nunca" se ha negado a negociar

Archivo - La consejera de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid, Mercedes Zarzalejo, durante un Desayuno Madrid, en el Auditorio Meeting Place, a 2 de junio de 2026, en Madrid (España). El encuentro ha sido organizado por Europa Pre - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Educación, Ciencia y Universidades, Mercedes Zarzalejo, ha remitido una carta al profesorado madrileño este viernes, coincidiendo con la octava jornada de huelga indefinida en la educación pública, en la que ha defendido que la Consejería "mantiene" el diálogo con los sindicatos educativos y ha remarcado que "nunca" se ha negado "negociar o llegar a acuerdos".

Así, en la misiva la consejera se ha dirigido tanto a los docentes que secunden los servicios mínimos como a los que no participan en los paros con el objetivo de "aclarar equívocos y dudas" que han llegado a la Consejería. Asimismo, ha sostenido que no pretende "influir" en el seguimiento de la huelga, sino responder a las dos cuestiones que, según señala, les han planteado de forma más reiterada.

Ante las críticas por "la falta de negociación" con los sindicatos convocantes, la consejera sostiene que la Consejería "nunca ha dejado de dialogar y trabajar en acuerdos" con las organizaciones sindicales, tanto antes como durante la huelga.

En este sentido, ha recordado el Acuerdo Sectorial del 4 de abril de 2025, suscrito por CC.OO, ANPE, CSIF y UGT, que, según señala, continúa vigente hasta 2028 y se está cumpliendo "en todos sus términos, con una mesa de seguimiento, un calendario de aplicación y financiación garantizada".

Asimismo, Zarzalejo asegura que la Consejería "nunca" se ha negado a negociar y llegar a acuerdos y señala que, pese a la huelga, sigue reuniéndose con los sindicatos representativos en la mesa Sectorial para alcanzar mejoras "reales y concretas", como la carrera horizontal docente, que conllevará "un complemento retributivo adicional".

LAS CLASES DURANTE LA HUELGA

La segunda cuestión que aborda la consejera es si mientras no se desconvoque la huelga indefinida se pueden impartir clases con normalidad y avanzar en los temarios.

Al respecto, afirma que "sí", aunque recuerda que debe respetarse el derecho de huelga y garantizarse también el derecho al trabajo del personal que no la secunde, así como el derecho a la educación de los alumnos.

En la carta también indica que todo profesor que acuda a su centro en su horario habitual y no comunique "expresamente" a la dirección que está ejerciendo su derecho a la huelga deberá "impartir sus clases con normalidad".

En cuanto a los docentes designados como servicios mínimos, la mandataria de la educación madrileña ha explicado en la misiva que sus funciones dependen de las tareas que se les asignen.

Por un lado, tienen la obligación de hacerse cargo de los alumnos de otros grupos. "Su obligación se limita estrictamente a garantizar su seguridad, la permanencia en el centro y la vigilancia, además de realizar otras tareas reflejadas en las normas de convivencia, organización y funcionamiento del centro educativo.

Por el contrario, si tienen asignados a sus alumnos habituales, la consejera señala que pueden avanzar con su programación académica e impartir sus clases habituales.

Asimismo, recoge que, si el seguimiento real de la huelga hace que los servicios mínimos superen las necesidades del centro, corresponde al equipo directivo "reorganizar al personal para evitar duplicidades innecesarias en las tareas de vigilancia y custodia".

"Si estas necesidades ya están garantizadas por la plantilla ordinaria dentro de su horario habitual, los docentes que no secunden la huelga deberán desempeñar sus funciones ordinarias e impartir las clases que tengan asignadas, con el fin de garantizar la prestación del servicio público educativo", ha puesto en valor.

La consejera, que ha expresado "su respeto y agradecimiento" a docentes por su labor en las aulas, ha asegurado que "es consciente" de las dificultades a las que se enfrenta el profesorado en su día a día y ha reiterado su compromiso de seguir trabajando, "de manera constante y efectiva" para mejorar sus condiciones "con coherencia y gestión real" para seguir construyendo "el mejor sistema educativo de España".