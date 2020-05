La Comunidad tramita 521 nuevas peticiones de RMI en abril, menos que antes de la pandemia, por problemas de tramitación

MADRID, 22 May. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid solo ha tramitado 521 nuevas solicitudes de Renta Mínima de Inserción (RMI) en abril, casi el doble que el marzo pero un 35 por ciento menos que en febrero antes de la pandemia, por dificultades en la realización de solicitudes y problemas en los registros derivados del estado de alarma por la alerta sanitaria del coronavirus.

Según los datos publicados este martes por la Consejería de Políticas Sociales, a los que ha tenido acceso Europa Press, las familias perceptoras de Renta Mínima de Inserción (RMI), el pasado mes han sido 21.981, 13 menos que en marzo y 165 menos que en febrero El total de la inversión económica regional en abril ha sido de 10,38 millones de euros.

De las actuales, 13.124 tienen su domicilio en la capital, que representan casi el 60 por ciento del total de familias perceptoras. En cuanto a la distribución por sexo de los titulares de RMI en marzo, los hombres son 7.475 y las mujeres 14.596, el 66 por ciento.

Por lo que respecta a la nacionalidad extranjera de los perceptores, el mes pasado ascendían a 5.291 familias, lo que supone un 24,07 por ciento del total. El importe de la nómina de familias extranjeras asciende a 2,42 millones de euros. El 41 por ciento de las familias extranjeras que perciben RMI son de nacionalidad marroquí, seguidos por el 16,4 por ciento de nacionalidad rumana.

En abril de 2020, el 31 por ciento de los perceptores RMI son personas solas y el 56 por ciento tienen a su cargo menores de edad. El 10,3 por ciento de las familias tienen un tiempo de permanencia como perceptoras RMI inferior a un año y el 47 por ciento supera los 5 años de permanencia.

DENEGACIÓN, ARCHIVO Y EXTINCIONES

El mes pasado hubo 268 concesiones, 265 denegaciones, 355 archivos de solicitudes y 527 extinciones. El 43 por ciento de las denegaciones fue por no acreditar carencia de recursos económicos, el 26,8 por ciento por no constituir una unidad de convivencia independiente con antelación de 6 meses, el 9 por ciento por no acreditar residencia efectiva en la región y el 6 por ciento porque el patrimonio de la unidad de convivencia independiente supera el límite reglamentariamente establecido, entre otros motivos.

Entre las causas de archivos de solicitudes, la más común fue por no presentarla en el plazo correcto, con el 96 por ciento del total. En cuanto a las extinciones, la mayoría se dieron por el mantenimiento de las causas de suspensión cautelar durante más de 3 meses (33,5%), el mantenimiento de las causas de suspensión temporal durante más de 12 meses (25,4%) y contar con recursos económicos suficientes (9,3%), entre otros motivos.

Asimismo, en abril se produjeron 44 suspensiones de la RMI, 269 de ellas cautelares y 175 temporales. Entre las causas más frecuencias, está no aportar documentación, actividad laboral o variaciones económicas, variaciones de la unidad familiar o de lugar de residencia, percepciones de prestaciones o subsidios, pérdida de contacto con los Servicios Sociales, etcétera.

ACLARACIONES DE LA CONSEJERÍA

Junto a los datos, la Consejería de Políticas Sociales ha emitido una nota en la que aclaran que las cifras reflejadas en el Informe Mensual RMI corresponden a la nómina pagada en el mes al que se refiere dicho informe, no a las magnitudes de la gestión realizada en ese mismo periodo. Según explican, la nómina pagada cada mes se elabora y cierra con una antelación de dos meses, es decir, los datos reflejados en el informe de marzo corresponden a expedientes y solicitudes valoradas hasta el 29 de febrero de 2020.

El motivo de esta anticipación es que la nómina, una vez concluida su elaboración, pueda ser fiscalizada durante el mes siguiente por el servicio de Intervención de Hacienda y pagada durante el mes posterior a la fiscalización. De esta forma, la nómina que incluye las rentas pagadas en abril y reflejadas en este informe se completó a fecha 29 de febrero y fue fiscalizada a 31 de marzo.

Por este motivo, las cifras de hogares perceptores corresponden a quienes eran titulares de este derecho en el mes de febrero y han recibido el pago de la RMI en abril. Lo mismo sucede con las cifras de concesiones, denegaciones, archivos, suspensiones y extinciones. La toma en consideración de todas ellas da lugar a la nómina mensual.

"En el informe de abril de 2020, estas cifras continúan reflejando la evolución favorable de la situación socioeconómica en la Comunidad de Madrid previa a la pandemia. Por todo ello, los resultados recogidos en él no corresponden en sentido estricto a dicha situación en el abril en la Comunidad, sino a febrero. Las cifras de gestión del mes de abril se reflejarán en el informe del próximo mes de junio", apuntan.

Existen, no obstante, dos excepciones a esta pauta en el informe. Se refieren al número mensual de solicitudes y al levantamiento de suspensiones. Las solicitudes de Renta Mínima de Inserción se presentan en los registros municipales y desde ellos se redirigen al Registro de la Comunidad de Madrid. Desde este Registro se transfieren a la aplicación de Renta Mínima de Inserción para su tramitación.

Aunque la recepción solicitudes y su tránsito no han podido efectuarse con la fluidez de meses anteriores, lo que ya sucedió en marzo, recuerda la Consejería, durante abril "se ha realizado un esfuerzo especial para dar curso a las solicitudes ya presentadas, de manera que pudiese iniciarse su trámite cuanto antes". Esta labor ha permitido casi duplicar la cifra del mes precedente.

También aseguran que han intensificado la revisión de los casos en los que la percepción de la renta se encontraba suspendida, "con el fin de levantar dichas suspensiones y favorecer la situación de hogares que pudieran encontrarse en situaciones de especial dificultad". Esta segunda tarea reforzada ha dado lugar al levantamiento de 249 suspensiones de renta, según queda recogido en el informe.