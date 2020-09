La Comunidad ve "una tomadura de pelo" que los padres solo puedan tener baja si su hijo da positivo

MADRID, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Economía, Empleo y Competitividad, Manuel Giménez, ha tachado de "tomadura de pelo" el anuncio de Gobierno de permitir a los padres que tengan un hijo que de positivo por Covid-19 estar de baja al considerar que esta medida perjudica a los trabajadores, dado que habrá familias que tengan que estar en cuarentena aunque salga una PCR negativa.

"Desde la Comunidad de Madrid defendemos que esta baja laboral remunerada y a cargo del Estado debe concederse a todos los padres cuyos hijos se tengan que quedar en casa sin distinción porque solo así los padres tendrán la certidumbre mínima necesaria para poder llevar a sus hijos con tranquilidad colegio", ha aseverado.

Por ello, la Comunidad de Madrid ha solicitado una reunión inmediata y urgente con la ministra de Trabajo, María Jesús Montero, para trasladarle esta posición que es "firme de la Comunidad de Madrid, que rechaza esta decisión" al considerar la medida "absolutamente intolerable" y que representa "una tomadura de pelo contra los trabajadores".

El pasado lunes, Giménez pidió al Estado que se haga cargo de los costes salariales derivados de aquellas personas que se ausenten de su puesto de trabajo por atender a menores o personas dependientes que sean positivos en Covid o que tengan que aislarse.

"Los padres necesitamos certezas, es evidente que si un niño pequeño o un familiar dependiente debe aislarse de forma preceptiva, quien se haga cargo debe poder ausentarse sin tener una merma en sus ingresos", manifestó.

La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, aclaró este martes que los padres que han de cuidar a sus hijos en cuarentena, pero que tienen una PCR negativa en Covid-19, no tienen derecho a una baja laboral retribuida. En el caso de que el niño sea negativo en la PCR pero tenga que hacer unos días de cuarentena, el padre sería el cuidador del que hace la cuarentena y no del enfermo. También recordó que Trabajo puso en marcha el programa 'Me Cuida', que permite que los trabajadores una flexibilidad de la jornada laboral.