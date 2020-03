Concentración en apoyo a cuatro trabajadoras de limpieza del Clínico sancionadas por difundir la falta de material

MADRID, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

Decenas de trabajadoras del Hospital Clínico se han concentrado este miércoles a las puertas del centro en apoyo a cuatro compañeras que han sido sancionadas a 45 días sin empleo y sueldo por difundir la falta de material de limpieza, como mopas y bayetas, entre el personal sanitario y los pacientes.

Según ha detallado una de las cuatro integrantes del comité de empresa sancionadas, Elena Varela, la empresa Garbialdi se encarga de la limpieza del Clínico desde marzo de 2017 y el pasado octubre les prorrogaron la concesión por otros dos años, hasta octubre de 2021.

Varela ha recordado que en abril las trabajadoras de limpieza hicieron huelga por la falta de personal y una "escasez escandalosa" de material de limpieza, lo que se transmitió tanto verbalmente como por escrito a la empresa, a la dirección de gestión del hospital y a la de Hostelería, que es la que se encarga de la limpieza y vela por el cumplimiento de los pliegos en contacto con el SERMAS, tal y como ha indicado la sancionada, que ha agregado que también se registraron escritos en la Consejería de Sanidad.

Esta trabajadora de limpieza ha precisado que no tenían material suficiente, como mopas y bayetas, para limpiar según establece el convenio, como que tiene que haber un mopa por sala o una bayeta para cada baño.

Tras asegurar que ni la empresa ni el hospital hacían caso a sus quejas, ha dicho que el 17 de diciembre decidieron repartir un comunicado informativo donde se disculpaban por no poder responder adecuadamente a las necesidades de limpieza del centro.

El 20 de enero, las cuatro integrantes del comité de empresa que repartieron la comunicación recibieron un expediente contradictorio, al que hicieron alegaciones, y el 16 de febrero se les comunicó la sanción de 45 días sin empleo y sueldo a partir del día siguiente.

Actualmente, las cuatro trabajadoras están cumpliendo la sanción, aunque han recurrido al servicio de mediación y arbitraje, y no descartan recurrir a los tribunales.

Varela ha reconocido que el hospital no es responsable de la sanción, pero ha reprochado a la dirección que no haya mediado con la empresa, al considera que no habían cometido ninguna falta "grave", y que ni siquiera haya respondido al requerimiento.

Desde el hospital alegan que se trata de un "conflicto laboral" entre la empresa y las trabajadoras, sin entrar a valorar la escasez de material.