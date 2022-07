El concierto de dos horas de Metallica con aforo completo protagoniza la primera jornada de Mad Cool

MADRID, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El concierto de casi dos horas de duración de Metallica, junto con el ambiente creado en torno a Placebo, Wolf Alice, SFDK y Chvrches, ha protagonizado la primera jornada de la quinta edición del festival Mad Cool, que se celebra hasta el domingo en la zona madrileña de Valdebebas.

La primera jornada del festival ha contado con un total de 29 actuaciones de artistas nacionales e internacionales. Con un total de 70.000 personas y aforo completo, ha informado hoy la organización del evento en una nota de prensa.

Metallica actuó en el 'Stage Mad Cool', el escenario principal del festival. Este escenario, con más de 15 metros de altura hizo vibrar con sus 60 consolas de audio y sus más de 200 altavoces que hicieron que el público no se perdiese ni un solo detalle de su directo. Todo aderezado con cañones de fuego y fuegos artificiales al terminar.

Otros de los 'headliners' de este primer día de festival fueron Placebo y Twenty One Pilots, que dieron un gran show. En un escenario con 15 metros de altura, 300 metros cuadrados de pantallas y 200 altavoces, fue el lugar perfecto también para Wolf Alice, que estrenó este escenario en la quinta edición de Mad Cool Festival.

En el Stage 3 llamado 'Region of Madrid', se subieron grupos como Chvrches, Carly Rae Jepsen y Frank Carter & The Rattlesnakes. Conocido por ser el escenario que se encuentra situado junto a la entrada, con su icónico letrero gigante que es el encargado de dar la bienvenida a los asistentes.

SFDK, Santa Salut o Fever 333 pudieron hacer disfrutar al público subidos sobre el Stage 4, una carpa con casi 4.000 metros y una capacidad de 9.000 personas.

En la jornada de hoy jueves actuarán grupos y artistas como Imagine Dragons, The Killers, St. Vincent, Deftones, Sigrid, Black Pumas, Beabadoobee, Mother Mother, Peggy Gou, CL, Nothing But Thieves, entre otros. También se subirá al escenario Andreew, ganador del último concurso Mad Cool Talent.

Los organizadores del festival también han destacado la labor de sus puntos violeta arcoíris, donde pueden acercarse todas las personas que necesiten información y/o ayuda profesional relacionada cualquier tipo de violencia. Durante todos los días, estos puntos estarán activos con distintas programaciones y abiertos hasta el cierre del festival para poder dar respuesta ante cualquier incidente.