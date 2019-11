Un condenado por el crimen Polvoranca declara que el homicida de un joven de Rivas contaba el crimen por discotecas

Publicado 07/11/2019 14:27:29 CET

MADRID, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un testigo apodado 'El Mallorquín', quien cumplió condena por el crimen de Costa Polvoranca, ha declarado hoy en el juicio por el asesinato de un joven de Rivas Vacimadrid en 2016 que el homicida le contó en una discoteca que había tenido "problemas con un chaval" durante una pelea sin darle detalles del crimen y sin que éste se creyera lo que le estaba confesando.

La Audiencia Provincial de Madrid ha continuado el juicio contra los cuatro acusados del crimen, uno de ellos como autor material y otros tres como encubridores.

El fiscal acusa a Javier Ceballos de un delito de homicidio, mientras que la acusación particular sostiene que el crimen fue un asesinato porque la víctima no pudo defenderse. Ceballos admitió en su declaración haber matado al joven, pero no que lo hubiera descuartizado y quemado en un bidón de gasolina en una finca de El Pardo.

El tribunal ha escuchado el relato de varios testigos, entre ellos una amiga del fallecido que tras el crimen se fue con el homicida a la playa. La mujer ha relatado que el acusado no presentaba ningún signo de pelea, salvo un corte en la mano, y que éste le comentó varias veces que su amigo iba a aparecer.

También ha comparecido José Cristobal C., conocido como El Mallorquín y quien cumplió prisión por el crimen de un vecino de Alcorcón, Ricardo Rodríguez, en mayo de 1995. Este caso se produjo en una conocida zona de copas de Alcorcón cuando se enfrentaron dos tribus urbanas. Un joven de 20 años murió por una puñalada mortal en el pecho.

Al igual que hizo con gente de su entorno, Ceballos le comentó en una discoteca situada en la calle Santa Engracia de la capital que había pasado algo con una persona sin dar más detalles. "No le hice caso", ha dicho.

Ayer, declaró en el juicio desde la cárcel un testigo que cumple cárcel por homicidio, a quien también comentó que se había "cargado" a una persona.

Francisco Gomara, uno de los acusados conocido como 'Paco el Loco' declaró ayer ante el tribunal que Javier Ceballos le comentó que había matado a una persona, algo que no creyó porque era "un mentiroso compulsivo".