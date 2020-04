Confederación de Comercio Especializado de Madrid considera que la desescalada genera "confusión"

MADRID, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Confederación de Comercio Especializado de Madrid (COCEM) considera que las medidas aprobadas para la desescalada generan "confusión y desconcierto" y que responden a "la presión social" más que a una "realidad analizada y contrastada".

Según ha expuesto la Confederación en un comunicado, no entienden por qué el comercio abrirá el día 11 sin conocer "cuál es la dimensión de la pandemia al no haberse realizado los test necesarios para ello". "Por está razón la apertura podría haberse anticipado al día 2 pues nada cambiaría en cuanto a riesgos", ha añadido.

Asimismo, ha criticad que no se conozca si se permitirá "circular con libertad" ese mismo día, ya que, si no fuese el caso, sería "ridículo abrir los establecimientos" si no se puede acudir a comprar. Además, ha reprochado que no se haya informado al sector de las medidas preventivas que han de implantarse, especialmente por las particularidades de cada una de sus actividades. Por último, ha indicado que desconoce si los Expedientes de Regulación Temporal del Empleo (ERTE) van a tener continuidad.