La consejera de Transportes ve "lamentable" que Ayuntamiento retire su campaña de Metro en marquesinas de la EMT

Publicado 19/12/2018 15:52:47 CET

MADRID, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Transportes, Vivienda e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, Rosalía Gonzalo, ha tachado de "lamentable" que el Ayuntamiento de Madrid haya retirado una publicidad de Metro de Madrid de las marquesinas de la Empresa Municipal de Transportes (EMT).

Se trata de una campaña, según ha adelantado el periódico 'El Mundo', con la imagen del Rey Melchor con el lema 'El secreto para llegar a tiempo es Metro' y que el Consistorio la habría eliminado al no contar con la autorización pertinente, como sí la tiene la del centenario del suburbano.

"Me parece lamentable que una Administración tan importante como la municipal no apoye una campaña como es la del fomento del transporte público y la del centenario de Metro. Creo que se tendrían que dedicar a trabajar y a resolver problemas y no a retirar campañas de publicidad que recuerda a un tipo de acción de otro tipo de gobiernos no democráticos", ha criticado Gonzalo.

A su juicio, la "censura" en España acabó "hace muchos años" y más, cuando "las campañas institucionales de la Comunidad van en positivo". "Quien haya tomado esa decisión en el Ayuntamiento se ha equivocado", ha zanjado la consejera.