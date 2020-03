La contaminación se reduce en Madrid en los primeros días de estado de alarma

MADRID, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La contaminación en la capital de España ha descendido en los primeros días del estado de alarma por coronavirus, ya que se ha reducido muy notablemente el tránsito de vehículos y mucha actividad industrial, según la media realizada por Ecologistas en Acción con datos de ka red de estaciones de medición del Ayuntamiento.

Concretamente, ayer lunes se registraron 16 microgramos por metro cúbico de dióxido de nitrógeno (NO2), la mitad que el lunes pasado. Se trata de una cifra récord en mínimas, ya que en la última década un 16 de marzo no había registrado una cifra tan baja en este contaminante. La más cercana fue hace dos años, cuando se registraron 27 miligramos.

Lo mismo ocurrió el 15 de marzo, primer día en vigor del estado de alarma, con una media de 15 migramos por metro cúbico de NO2 en la ciudad, el registro más bajo de al menos el último decenio. El domingo 8 se anotaron 35 miligramos de este contaminante.

Los datos del sábado también son significativos, ya que fue cuando el Gobierno anunció las medidas decretados y ya se hacían llamamientos desde las administraciones y los medios a quedarse en casa. Hubo una media de 21 miligramos por metro cúbico, una cifra también bastante baja. Una semana antes se registraron 33 miligramos de dióxido de nitrógeno.

A la vista de esta situación, Ecologistas en Acción está realizando un seguimiento exhaustivo del comportamiento de la polución en Madrid estas semanas, ya que de momento son pocos los días para sacar conclusiones tajantes sobre el confinamiento. Así, explican que a pesar de que desde el miércoles no hubo actividad académica y bajó algo el tráfico, no hubo una reducción de la contaminación por la situación meteorológica, dominada por un anticiclón con altas temperaturas, no que no empeora los registros contaminantes.

El tiempo cambió desde el domingo, con tormenta, lluvia y viento, lo que favorece a la limpieza del aire. Pero desde la organización ecologista apuntan a Europa Press que ya desde el día 14, con pleno buen tiempo, bajaron considerablemente los datos de NO2, que es uno de los contaminantes más habituales y dañinos de Madrid. Y que entre los días 14 al 16 de marzo de otros años con plenas borrascas no bajaron tanto los niveles de dióxido de nitrógeno como este año.