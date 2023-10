Convocan una manifestación el 4 de noviembre en Sol contra la Comunidad por la "nefasta gestión" del bono alquiler joven

Piden "medidas urgentes para paliar la escalada de precios del alquiler"



MADRID, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Plataforma de Afectados por el Bono Alquiler Joven de la Comunidad de Madrid y el Sindicato de Inquilinas han convocado una manifestación el próximo 4 de noviembre en la Puerta del Sol ante "la nefasta gestión" del bono alquiler joven y para pedir al Gobierno regional "medidas urgentes para paliar la escalada de precios del alquiler".

"La Comunidad de Madrid ha decidido ahogarnos más con su nefasta gestión del bono alquiler joven, una ayuda aprobada por el Gobierno de España en 2022 que debía gestionar cada región. En septiembre de 2023, el Ejecutivo autonómico solo había pagado a un 20% de los 11.000 beneficiarios", han criticado en un manifiesto conjunto.

Ambas asociaciones han asegurado que "el dinero sigue llegando a cuentagotas para algunos, mientras que la mayoría siguen sin recibir un céntimo de un dinero que se les ha sido adjudicado después de pasar por mil y un aros burocráticos".

"El próximo sábado 4 de noviembre, a las 12 horas, saldremos a la calle por las personas que optamos a esta ayuda y por todos aquellos a los que pagar un alquiler en Madrid nos supone vivir en situación de precariedad", han destacado.

Los dos colectivos que firman el comunicado han señalado que "los jóvenes están hartos de no poder emanciparse, de no llegar a fin de mes y de ver cómo sus salarios valen cada vez menos". En este sentido, han subrayado que "no aceptarán esta situación con resignación, sino que dan un paso al frente para alzar su voz".

"Creemos que la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, debería hacer uso de las herramientas que pone a su disposición la ley estatal de vivienda y regular el precio de los alquileres y declarando zonas tensionadas. Así tendremos un modelo que proteja la vivienda como un derecho", han defendido.

"ANTES DE OCTUBRE SE ENTREGARÁ LA AYUDA"

Desde la Comunidad de Madrid aseguraron en septiembre que el bono alquiler joven de 2022 se entregará "antes de octubre" para aquellos que hayan presentado "toda la documentación completa".

Fuentes del Ejecutivo regional explicaron a Europa Press que hasta ahora los tres primeros listados habían recibido la cantidad correspondiente al año pasado, mientras que otras dos listas se encuentran remitidos a intervención.

"El dinero del Gobierno central no llegó a la Comunidad hasta junio del año 2022, a pesar de que anunciaron el bono en diciembre del 2021. Además es una medida insuficiente porque hay 51.000 solicitudes y la dotación económica del Gobierno solo alcanza para 11.000, lo que representa menos del 1% de la población joven en la región", señalaron.

Un total de 6.914 jóvenes, de entre 18 y 35 años, han cobrado ya todas las mensualidades correspondientes a 2022 del bono alquiler joven, mientras que los 4.263 beneficiarios restantes lo recibirán "antes de finalizar el mes de octubre".