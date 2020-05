Coordinadora de Pensionistas pide no pasar a la fase 1, "camino peligroso que conduce a más muerte"

MADRID, 8 May. (EUROPA PRESS) -

La Coordinadora de Pensionistas de Madrid ha pedido no pasar ya a la fase 1 del plan de desescalada de la crisis del coronavirus y ha exigido a la Comunidad de Madrid "que defienda los intereses de la ciudadanía, y asuma que la región no está en condiciones para iniciar un camino peligroso que nos conduzca a más muerte y destrucción social".

"Las personas que trabajan la sanidad pública y los servicios sociales extenuados, las residencias de mayores y con discapacidad sin medicalizar y con medios precarios. Hay decisiones erráticas y sin fundamento científico y social, que afectan a miles de personas en riesgo, niñas y niños, miles de familias en peligro de exclusión social sometidos a las decisiones de capricho de los necropolíticos irresponsables, que no atenúan las causas del Covid-19", han señalado.

Por eso, la coordinadora ha preguntado al Ejecutivo autonómico qué intereses les mueven para "no pensar en esas miles de personas y de familias". "Las decisiones que no se basan en la ciencia en una crisis sanitaria de pandemia son de muerte y destrucción. Su incompetencia política no puede aumentar el riesgo de la población madrileña, sobre todo de los mayores y discapacitados funcionales", han añadido.

Por eso, este colectivo de pensionistas madrileños les ha pedido que utilicen al menos el sentido común, apliquen medidas de cultura social y cambio de costumbres y den un tiempo razonable para que sean asumidas por la ciudadanía. "Es su responsabilidad política y moral, no nos condenen a la desaparición física y moral, recapaciten", trasladan a la Comunidad.

A la ciudadanía también hacen un llamamiento para "no seguir ejemplos malignos y comportamientos nefastos. "Está en juego la salud y la vida, respetemos la distancia física, que no social, protejamos nuestras vidas y a la ciudadanía", concluyen en un comunicado.