Cs, tras anunciar que no pactará con PSOE, lanza un vídeo para atacar a Gabilondo y Errejón, "los candidatos de Sánchez"

Publicado 22/03/2019 17:37:15 CET

MADRID, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

Ciudadanos Madrid, tras anunciar que no pactará con el PSOE tras las elecciones del 26 de mayo, ha lanzado un vídeo a través de Twitter para atacar al candidato del PSOE a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, y su homólogo de Podemos, Íñigo Errejón, asegurando que son "lo mismo" porque ambas formaciones "quieren lo mismo para Madrid y España".

"Gabilondo y Errejón es lo mismo. No a subir los impuestos. No a indultar a los golpistas. No a las redes clientelares", señala el tuit a través del cual la formación naranja ha lanzado el vídeo, después de que su líder, Ignacio Aguado, anunciara que no pactará con Gabilondo tras las elecciones del 26 de mayo.

El montaje comienza con una imagen de Gabilondo, seguida por otra de Errejón, mientras se puede leer "PSOE y Podemos quieren lo mismo para Madrid y España".

A continuación, mostrando informaciones publicadas por los medios de comunicación, indica que ambos quieren "subir los impuestos" además de "indultar a los golpistas". Respecto a esto último, apunta que "en noviembre se aliaron en Madrid para apoyar los indultos".

Además, les acusa de querer "generar redes clientelares", antes de asegurar que "Gabilondo y Errejón son los candidatos de Sánchez para Madrid".

El vídeo termina con un fragmento de una intervención del candidato de Ciudadanos a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado: "Vamos a confrontar dos modelos distintos de entender la economía y dos modelos distintos de entender las políticas públicas. Porque a diferencia de ciudadanos, que apostamos por un sistema fiscal de impuestos bajos, tanto PSOE como podemos apuestan por subir impuestos".