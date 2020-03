Cs cree que PP debería haber estado presente en la lectura del comunicado leído en la Asamblea sobre el 8M

MADRID, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, César Zafra, ha asegurado este jueves que la lectura del comunicado con motivo del 8M, Día de la Mujer, era "un buen momento" para que PP hubiese estado presente.

"En días como hoy se tiene que ver quién lucha por la igualdad, quién lucha por ella, y quien prefiere ponerse de lado", ha manifestado a continuación ante la prensa.

Los grupos parlamentarios de izquierda (PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos) y Ciudadanos han leído este jueves un comunicado sobre el 8 de Marzo al no haberse llegado a un acuerdo para una declaración Institucional entre todos los grupos.

En la lectura del comunicado no han participado ni Vox, que ha expuso su derecho a discrepar con el "consenso progre", ni PP, que consideraba que no debían saltarse las cuestiones parlamentarias y que si no se llegaba a un acuerdo por un grupo lo lamentarían "todos".

Zafra ha lamentado que no se haya podido dar lectura a una declaración dentro del parlamento "como en la anterior legislatura, cuando todos los grupos estaban de acuerdo".