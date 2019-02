Cs cree que PP no hace nada por universidades y Garrido critica que quieran alargar la "comisionsilla de la Inquisición"

Publicado 21/02/2019 11:00:39 CET

Garrido le dice a Aguado que si llega a ser presidente se acuerde de "poner si tiene alguna sociedad pantalla para comprar viviendas"

MADRID, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, ha acusado al PP este jueves de no hacer nada por las universidades públicas madrileñas y el presidente de la Comunidad, Ángel Garrido, le ha espetado que en la formación 'naranja' están contrariados porque "habían fiado toda su estrategia a estirar como fuera esa 'comisionsilla de la Inquisición' que habían montado", algo que "no han conseguido".

Durante el Pleno de la Cámara regional, Aguado ha criticado que los 'populares' hayan demostrado no apostar por la transparencia al no querer apoyar la comisión de universidades, a pesar de que lo sucedido con ellas es algo "gravísimo". "Había alumnos no que no iban a clase y sin examinarse tienen un título oficial, alumnos que ni tan siquiera conocer a los profesores obtenían un 8,5 en la calificación...", ha puesto como ejemplo.

Para el portavoz de Cs esto es "inmoral" porque es "un misil" a lo que significan las universidades, que es "mérito, esfuerzo y sacrificio", y es "frustrante" cómo el PP ha encontrado en el PSOE "su mejor aliado para no hacer nada en cuatro años".

Esto tiene, según Aguado, una explicación y es que los alumnos que no iban a clase y que no se examinaban eran "sus jefes", en referencia al presidente del PP, Pablo Casado, la expresidenta Cristina Cifuentes o la exministra Carmen Montón. "Es triste decírselo a los madrileños pero no hay otra explicación, son dos caras de la misma moneda, un lastre para la regeneración", ha lanzado.

Si el portavoz 'naranja' es presidente de la Comunidad "no habrá trato de favor de las universidades públicas", van a acabar con "los chiringuitos en las universidades" y nunca más "un político que llegue a la universidad con el carné del partido saldrá con un título debajo del brazo".

Ante estas palabras, Garrido le ha espetado que a Ciudadanos le importa "muy poco" el sistema universitario, justo lo contrario que le ocurre al Gobierno autonómico que ha demostrado su compromiso impulsando una ley de universidades junto con los rectores, proponiendo la creación de un consejo de transparencia e integridad o mejorando "notablemente" la financiación de las universidades.

El presidente madrileño le ha recordado que los "rectores han echado sus propuestas abajo porque no descubrían nada o porque estaban en marcha" y en vista de esto lo único que Aguado dijo es que "los rectores no quieren ser transparentes y que si pueden rendir menos cuentas mejor". "¿Dónde espera llegar con ese don de gentes que Dios le ha dado, de culpar a los rectores de no querer ser transparentes?", ha cuestionado.

Para el dirigente regional, Ciudadanos no cree en las universidades ni en la transparencia sino que solo busca "montar un circo y un escarnio personal" con la comisión. Por último, Garrido le ha espetado que si Aguado llega a ser presidente, aunque no cree que suceda, debe acordarse "poner si tiene alguna sociedad pantalla para comprar vivienda", algo que está semana "a una de sus compañeras se le ha olvidado".