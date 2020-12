Cs pide ser "precavidos" para evitar repuntes y PP cree que mucha gente se ha podido relajar al hablarse de vacunas

Afean al Gobierno central que no den respuesta sobre los test en farmacias

MADRID, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Cs en la Asamblea de Madrid, César Zafra, ha instado a los madrileños a ser "precavidos" para evitar repuntes en la Comunidad y el portavoz del PP, Alfonso Serrano, ha estimado que mucha gente se ha podido relajar al escuchar hablar de vacunas.

"No es momento de relajarnos, menos en estas fechas tan importantes. Es necesario mantener las restricciones y está en manos de los madrileños ser prudentes, precavidos ante cualquier tipo de riesgo, para poder adelantarnos al virus", ha sostenido Zafra en rueda de prensa telemática, tras la Junta de Portavoces.

En cuanto a la reunión que mantendrá hoy el Gobierno regional con el central para conocer si les permitirán hacer test en las farmacias, ha indicado que si la respuesta que les van a dar es que no, sería de una gran "irresponsabilidad", después de dos meses, "muy difícil de justificar".

"Parece que están esperando a la vacuna para no tener que darnos la razón como con la bajada del IVA en las mascarillas y las PCR en Barajas. Espero que en la reunión de esta tarde haya una respuesta positiva y si no que digan cuáles son las razones y cómo podemos conseguir hacer test en farmacias", ha trasladado.

Por su parte, Serrano ha indicado que "no parece serio" que tengan el silencio como respuesta en algo tan importante. Por ello, cree que es positiva la reunión que mantendrán el vicepresidente, Ignacio Aguado, y el Gobierno central, aunque ha recordado a estos últimos, que al tratarse de una cuestión sanitaria deben contestar a la carta del consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero.

"Los test en farmacias son una realidad en otros países y no creo que sus farmacéuticos sean mejores. Ojalá aquí no tardaran tanto y dieran el 'OK' a algo tan positivo para contener el esparcimiento del virus", ha lanzado, para añadir a continuación que la Comunidad hará "lo que esté en su mano" para conseguirlo.

En cuanto al aumento de la incidencia acumulada en la región, Serrano ha indicado que también puede deberse a que los ciudadanos se han podido relajar al oír que pronto llegará una vacuna. "Hay que tener cuidado con estos mensajes y hablar de un tema tan importante como puede ser una vacuna", ha zanjado.