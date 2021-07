CSIF pide a la Comunidad que garantice que ningún opositor se quede fuera de procesos por no tener certificado digital

MADRID, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha pedido a la Comunidad de Madrid que haga "todo lo posible" por informar a todas las personas que participen en procesos selectivos de la obligación que tienen de relacionarse con la Administración regional por medios telemáticos.

Según ha informado CSIF en un comunicado, el pasado viernes, 23 de julio, el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) publicó el Decreto 188/2021 del Consejo de Gobierno por el que se regula la obligación de relacionarse por medios electrónicos con la Administración para las personas que participan en procesos de selección para el acceso a la función pública.

Sin embargo, desde el sindicato han observado que el Gobierno regional "no ha publicitado de manera adecuada" este decreto, por lo que considera que "no es descartable" que muchos opositores desconozcan esta nueva obligación y se queden fuera de los procesos selectivos por no disponer de certificado digital.

"En el portal de empleo público de la Comunidad de Madrid no han informado de ello a día de hoy, mientras que el pasado 21 de julio, día en el que el Consejo de Gobierno aprobó dicho decreto, no se emitió nota de prensa al respecto", ha señalado.

Así, cree que la Comunidad de Madrid debe ser "la primera interesada" en que los aspirantes a formar parte de la Administración regional conozcan este decreto, por lo que consideran que debería iniciar "sin más demora" una campaña de información a tal efecto. Asimismo, ha asegurado que el portal de empleo público debería contener una entrada sobre las nuevas obligaciones que se establecen.