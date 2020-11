Los Cuerpos policiales de la región han impuesto las últimas semanas casi 25.000 multas por incumplir medidas antiCovid

MADRID, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional, la Guardia Civil y las Policías Locales de la región han impuesto en las últimas semanas casi 25.000 propuestas de sanción por incumplir las diferentes normativas antiCovid, han informado a Europa Press fuentes oficiales.

Desde principios de octubre hasta el viernes pasado, en poco más de un mes los agentes de la Policía Nacional, Guardia Civil y de la Policía Municipal de Madrid han tramitado más de 15.000 propuestas de sanción por no respetar las medidas sanitarias para evitar la propagación del coronavirus.

A estos datos hay que sumar los de este puente de La Almudena, en los que se han desmantelado más fiestas ilegales que el pasado puente de Todos los Santos. Así, solo en la capital, la Policía Municipal ha intervenido en unas 400 fiestas, ha informado hoy la concejal delegada de Seguridad y Emergencias, Inmaculada Sanz. Desde principios de octubre hasta hoy han sido casi 1.300 fiestas desmanteladas, en donde no se respetaban las distancias de seguridad, no se usaban mascarillas y en algunas había drogas.

Precisamente por no llevar mascarilla o no usarla bien, los policías municipales han interpuesto en los últimos 40 días más de 8.000 propuestas de sanción por no llevar la mascarilla. Solo en este puente de La Almudena han puesto 935 en Madrid.

230 MULTAS DIARIAS EN LOS MUNICIPIOS FUERA DE LA CAPITAL

Por otro lado, en las localidades de la región excluyendo la capital, las diferentes Policías Locales han gestionado desde el 21 de septiembre, cuando entró en vigor el primer confinamiento perimetral en 37 áreas de salida, hasta finales de octubre, han tramitado un total 9.497 propuestas de sanción, según han confirmado a Europa Press fuentes regionales.

De ellas, una de cada tres multas se han interpuesto por no llevar mascarilla y una de cada cuatro por reuniones superiores a las seis personas. Además, otro 16 por ciento se deben a la celebración de botellones en la vía pública, un 12 por ciento por salir o entrar de manera injustificada en zona confinada, un 7 por ciento por no cumplir con la prohibición de salir a la calle entre medianoche y las 6 de la madrugada y solo un 4 por ciento de las denuncias se han impuesto por incumplimiento de horarios, aforos y otras limitaciones en bares y restaurantes.

Asimismo, los agentes locales de fuera de la capital han efectuado 470 controles para comprobar el cumplimiento de cuarentenas por parte de positivos en coronavirus o contactos estrechos de infectados, un total de 103 acabaron en denuncias.

Por localidades, de las casi 9.500 propuestas de sanción impuestas en este periodo, 933 se dieron en Parla, 767 en Móstoles, 567 en Las Rozas, 552 en Getafe, 550 en Boadilla del Monte, 516 en Majadahonda, 445 en Alcobendas, 435 en Pozuelo de Alarcón y 433 en Alcorcón. En el resto de municipios las sanciones fueron menores a estas cantidades.